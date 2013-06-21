纽约汇市：美元有望录得近一年来表现最佳的一周

* 美元走强，因美联储可能缩减刺激计划规模

* 欧元兑美元触及两周低位；希腊再度出现政治动荡

* 日圆和瑞郎可能因资金撤离新兴市场而走强

路透纽约6月21日 - 美元兑主要货币周五延续美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三设定缩减经济刺激规模的计划后出现的涨势，有望录得2012年7月以来表现最佳的一周。

欧元兑美元跌至两周低位，因欧美利差朝有利于美元的方向变化，且希腊再度出现政治动荡。

美元大涨，诸如股票和公债等资产走低，因美联储主席贝南克周三表示，经济改善的程度足以促使美联储缩减每月购买850亿美元资产的规模。这使交易商开始消化美联储将在2014年底升息的预期。

“目前的形势对美元十分利好，”纽约梅陇银行的高级汇市策略师Michael Woolfolk表示。

Woolfolk称，无论美联储是否会采取行动，美元都可能走强。如果经济状况改善，美联储缩减刺激规模，美元将因升息预期而受益。但如果经济疲弱，美联储保持刺激政策，美元将受避险需求推动而走强。

美元兑一篮子货币 升至82.524，为6月6日以来最高。尾盘上扬0.5%，报82.306，且以目前价格计算，本周可能上扬2.09%，几乎为2012年7月以来最大周度涨幅。距离纽约市场即全球汇市交易结束还有约一小时，市场成交清淡。

分析师表示，有关美联储将放慢购债进度的预期引发金融市场出现一定程度的不确定性，这也会提振美元。

“在全球市场未来的走向更加明确前，市场人士可能将资金投入美元，”Mizuho Corporate Bank的对冲基金汇市销售部主管Neil Jones表示，“美元因此受益，且我感觉这种情况将持续。”

欧元兑美元 回落0.6%，报1.3132美元，盘中触及两周低位1.3098美元。根据路透Dealing提供的数据，有约44亿美元的欧元易手。

希腊的民主左翼党周五可能推迟执政联盟，因有关恢复全国电视服务的磋商失败，使该国再度陷入动荡。这一消息使希腊借贷成本攀升至4月以来最高。

交易商称，10年期美国公债/德债收益率差攀升至2010年4月底以来最高，投资者再度寻求做空欧元。三年前，当类似情况出现时，欧元/美元从1.34美元的高位回落至1.20美元之下。

周五，美元兑日圆 上扬0.5%，报97.71日圆，距离周四触及的日高98.28日圆不远。根据路透Dealing周五提供的数据，约有27亿美元的日圆易手。

本周，欧元/美元回落1.6%，为2月初以来的最大单周跌幅。美元兑日圆上扬3.9%，为2009年12月以来最大单周涨幅。

“日本投资者对美国公债的需求将增加，我们预期美国经济将持续增长。美联储可能在9月缩减刺激规模，这对美元/日圆非常有利，”野村证券的汇市策略师Yujiro Goto表示。

部分交易商称，美国利率攀升可能促使资金大举撤离新兴市场。这可能惠及诸如日圆和瑞郎等传统避险货币。

高盛在一份给客户的报告中称，未来几年主要央行，尤其是美联储，收紧货币政策可能导致一系列新兴市场货币走软。

“尽管近期的部分转变从短期来看有些过度，但新兴市场债市和汇市上月的跌势可能只是新兴市场资产较长期趋势的一小部分，”他们说。