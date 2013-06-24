更正-东京汇市：美元涨势升温，联储削减刺激政策计划余波荡漾

(因英文原文有误，第一段应为创下“19个月”来最大周度涨幅，而非“29个月”)

* 美元指数升至两周高点

* 美联储缩减刺激政策计划不断推高美国公债收益率

* 数据面淡静，市场关注日股与中国货币市场动向

路透悉尼6月24日 - 美元指数周一在亚洲交易时段早盘触及两周高点，上周则创下19个月来最大周度涨幅。美国联邦储备理事会(美联储/FED)抛出刺激政策缩减计划后，美元涨势升温。

美元指数 升0.2%至82.580，在上周2.2%的涨幅基础上更进一步。美元兑日圆 涨0.6%至98.40日圆；欧元兑美元 跌0.3%至1.3086美元，为6月6日来最低。

欧元已经回吐5月中旬至6月中旬以来的近半涨幅，1.3034美元处的支撑位受到关注，即61.8%回档位。

美债收益率也升至逾22个月来最高，这可能导致美元相对于其他货币的吸引力增强。

“市场波动性可能保持在高位，而且走势也许并不平顺，因为美国经济具有不确定性。我们预计美元在2013年下半年还将继续上涨，范围更加广泛，”巴克莱资本的分析师在客户报告中表示。

他们称，美国经济景气循环表现超越其它国家、风险溢价进一步回到正常水平以及市场对收紧政策的预期，都会支撑他们看涨美元的预期。

从美联储宽松政策中获益最多的新兴市场资产和大宗商品货币，近几日来则受创最深。

澳元兑美元 大跌至33个月低点0.9163美元，新西兰元兑美元 低见一年低点0.7700美元，加元兑美元 也触及1.0499加元的19个月低位。

以上这三种货币都临近周一盘初触及的低位。

澳元表现最糟，因市场愈发担心中国经济成长放缓。中国是澳洲最大的出口市场。

摩根大通目前的澳元兑美元年底目标价为0.9000美元，低于此前预估的平价水准，由于3月底以来的中国数据令人失望而且美债收益率走高。

对于新西兰元兑美元，摩根大通将其年底目标价从0.8300美元下调为0.7600美元，同时将美元兑加元年底预估从0.9900加元调升为1.0000加元。

周一亚洲地区没有重大经济事件，市场将关注焦点放在走势震荡的日股和中国货币市场进展。

中国银行间借贷成本近期大涨，令市场担忧中国银行系统的压力可能令已经放慢的经济增长雪上加霜。(完)

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