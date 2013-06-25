东京汇市：美元持坚,此前美国公布强劲的经济数据

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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澳元兑美元 报0.9263美元，周二接近收平。但澳元仍距离33个月低点0.9148美元一步之遥。首道支撑位料在0.9143美元，这也是澳元2008-2011年这波涨势的38.2%回档位。
中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。
此举意在缓解对流动性紧俏的忧虑。流动性紧俏恐导致经济进一步放缓。澳洲最大的出口市场--中国正试图抑制放贷热度。
亚洲周三没有重要经济数据出台，市场因此警惕关注亚洲主要股市及中国货币市场的进一步发展。(完)
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