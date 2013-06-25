版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 26日 星期三 07:43 BJT

东京汇市：美元持坚,此前美国公布强劲的经济数据

澳元兑美元 报0.9263美元，周二接近收平。但澳元仍距离33个月低点0.9148美元一步之遥。首道支撑位料在0.9143美元，这也是澳元2008-2011年这波涨势的38.2%回档位。

中国央行周二终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

此举意在缓解对流动性紧俏的忧虑。流动性紧俏恐导致经济进一步放缓。澳洲最大的出口市场--中国正试图抑制放贷热度。

亚洲周三没有重要经济数据出台，市场因此警惕关注亚洲主要股市及中国货币市场的进一步发展。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐