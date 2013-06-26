纽约汇市：欧元兑美元跌至三周低点，受欧洲央行利率前景拖累

* 欧洲央行总裁德拉吉表示货币政策将保持宽松

* 美国-德国公债收益率差预示美元将进一步上涨

* 美国经济数据强劲也提振美元

路透纽约6月26日 - 欧元兑美元周三跌至三周低点，兑日圆也下滑，因此前欧洲央行总裁德拉吉强调欧元区经济成长仍有风险，货币政策将保持宽松。

在美国将首季国内生产总值(GDP)增幅由2.4%的前值下修为1.8%的终值后，欧元兑美元一度缩减跌幅。美国经济成长受到消费者支出温和、企业投资疲弱以及出口下滑的影响。

欧洲央行仍是市场关注的焦点。德拉吉周三表示，欧元区经济复苏将是逐步但脆弱的，并重申昨日论调，即欧洲央行退出宽松货币政策还是很遥远的事。

“衰退冲击的经济，负债累累国家借款成本不断上升以及欧洲央行宽松及准备采取新措施的立场都令欧元承压，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

欧洲央行对通胀温和的宽松立场同对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较其他央行更早放缓购债的预期形成对照。

美国10年期公债 较德国10年期公债 收益率差扩阔至2010年4月来最高，对美元资产有利。

纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.6%，报1.3008美元，离稍早触及的1.2983美元的6月3日来低点不远。在纽约汇市守住了1.30美元的选择权阻力，但在该水准卖压最终盖过了支撑力道。

技术分析师表示，日线收在200日移动均线切入位1.3072美元下方可能引发欧元进一步跌向并跌穿1.30美元。

“欧元/美元自6月19日高位1.34美元跌至今日低点1.2985美元，大部分是因市场重新消化美联储货币政策预期，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。

根据Reuters Dealing数据，截至纽约尾盘，今日在全球汇市有约63亿美元的欧元易手。

欧元兑日圆 跌0.6%，报127.18日圆，稍早触及一周低点126.53日圆。

分析师指出，近期欧元短期同业拆息大涨，也可能令欧元承压。三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor) 已从5月21日的0.198%攀升至6月25日的0.225%。

另外，美国首季国内生产总值(GDP)增幅意外由2.4%的前值下修为1.8%的终值，也造成市场的一些波动。

“尽管GDP属滞后数据，但此次下修足以令市场担心贝南克会在时机尚未成熟的情况下缩减购债规模，”BK的Lien称。

美元指数 升至三周高位83.003，主要受美元兑欧元大涨带动，纽约尾盘升0.4%，报82.948，连升第六个交易日。

美元兑瑞郎 也升至6月5日来最高水准，尾盘升0.5%，报0.9428瑞郎。