东京汇市：欧元走势低迷，因欧洲央行释放温和信息

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、执委会成员莫尔许及管理委员会成员诺亚周三均强调，与美联储不同，欧洲央行并不准备开始削减刺激计划。

欧元兑美元 挫至1.2984附近的近四周低位，6月19日以来的跌幅累计超过3%。欧元现报1.3008美元，与纽约尾盘基本持平。

欧元兑日圆 报127.30，此前下跌0.7%至一周低位126.57。欧元兑新西兰元 下跌逾1%，至近两周低位1.6574新西兰元。