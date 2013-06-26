东京汇市：欧元走势低迷，因欧洲央行释放温和信息

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、执委会成员莫尔许及管理委员会成员诺亚周三均强调，与美联储不同，欧洲央行并不准备开始削减刺激计划。
欧元兑美元 挫至1.2984附近的近四周低位，6月19日以来的跌幅累计超过3%。欧元现报1.3008美元，与纽约尾盘基本持平。
欧元兑日圆 报127.30，此前下跌0.7%至一周低位126.57。欧元兑新西兰元 下跌逾1%，至近两周低位1.6574新西兰元。
“欧元本周已从表现相对强劲转为表现相对疲弱，”法国巴黎银行分析师在致客户的报告中写道。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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路透北京4月5日 - 中国国务院周三部署2017年经济体制改革重点任务，并确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策。