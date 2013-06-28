东京汇市：美元展现韧性，美联储应对“削减QE”担忧

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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这些言论帮助美股进一步走高，但对美国公债市场影响不大，说明美债市场在近期大跌后趋于稳定。
法国巴黎银行的分析师认为，美债市场持稳似乎将引发风险仓位的谨慎反弹，这应会支撑一些新兴市场货币，并挤出大宗商品货币的空头仓位。
“我们预计这一动态将持续，还在周四建议作空英镑兑美元基础上，增加推荐作空欧元兑美元，”他们在客户报告中表示。
英镑在隔夜市场受挫，此前英国经济成长数据下修，有悖于近期数据向好的趋势。英镑兑美元 下跌，报1.5252美元，远离本月高点1.5751美元。
市场密切关注今天上午发布的一系列日本数据，美国芝加哥采购经理人指数(PMI)，以及美国6月消费者信心指数终值。(完)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。