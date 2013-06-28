东京汇市：美元展现韧性，美联储应对“削减QE”担忧

这些言论帮助美股进一步走高，但对美国公债市场影响不大，说明美债市场在近期大跌后趋于稳定。

法国巴黎银行的分析师认为，美债市场持稳似乎将引发风险仓位的谨慎反弹，这应会支撑一些新兴市场货币，并挤出大宗商品货币的空头仓位。

“我们预计这一动态将持续，还在周四建议作空英镑兑美元基础上，增加推荐作空欧元兑美元，”他们在客户报告中表示。

英镑在隔夜市场受挫，此前英国经济成长数据下修，有悖于近期数据向好的趋势。英镑兑美元 下跌，报1.5252美元，远离本月高点1.5751美元。

市场密切关注今天上午发布的一系列日本数据，美国芝加哥采购经理人指数(PMI)，以及美国6月消费者信心指数终值。(完)

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