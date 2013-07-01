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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 06:40 BJT

更新版-纽约汇市：美元兑欧元下滑，日圆因全球制造业数据拖累重挫

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 欧元/美元                     1.3063    1.3008     +0.42     -0.99    1.3194
 美元/日圆                      99.65     99.12     +0.53    +14.88     86.74
 欧元/日圆                     130.17    128.92     +0.97    +13.74    114.45
 美元/瑞郎                     0.9451    0.9447     +0.04     +3.23    0.9155
 英镑/美元                     1.5216    1.5210     +0.04     -6.37    1.6251
 美元/加元                     1.0495    1.0518     -0.22     +5.79    0.9921
 澳元/美元                     0.9238    0.9136     +1.12    -11.11    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2349    1.2293     +0.46     +2.27    1.2075
 欧元/英镑                     0.8584    0.8555     +0.34     +5.79    0.8114
 新西兰元/美                   0.7816    0.7741     +0.97     -5.64    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   6.0892    6.0670     +0.37     +9.46    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.9585    7.8934     +0.82     +8.42    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.6657    6.7030     -0.56     +2.57    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7095    8.7117     -0.03     +1.54    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
(完)
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)
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