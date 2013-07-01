版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 07:59 BJT

东京汇市：日圆走势滞后，全球制造业数据提振风险资产

* 全球制造业活动加快，提振风险资产

* 美元企稳，澳元上涨但在澳洲央行会议前走势谨慎

* 日圆全面回软，市场聚焦日圆兑美元在100上方的停止位

路透悉尼7月2日 - 美元和日圆周二企稳，出炉的一系列全球各地区工业数据表明经济成长提速，但却没有强劲到会引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激政策规模的风险。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐