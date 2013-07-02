纽约汇市：美元普涨，因近期数据稳健巩固联储将缩减购债的观点

* 美元兑日圆触及逾四周高位，夺回100日圆关口

* 美联储杜德利称复苏需严重下滑才会祭出更多刺激措施

* 澳元走软，因澳洲央行暗示可能进一步降息

* 关注周五的美国就业数据

路透纽约7月2日 - 美元周二全线上扬，因近期美国经济数据普遍稳健，巩固了市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期更早的缩减刺激经济措施的观点。

美元兑日圆升至一个月高位，自6月5日首次升穿关键的100日圆水准后涨势加速。

在上个月美联储主席贝南克勾画了联储有条件撤出宽松政策的计划后，投资人急于判断美联储何时将缩减购债。

本周经济数据为联储缩减购债提供了理据，报告显示美国制造业反弹，工厂订单增加也暗示制造业趋稳。

对美联储缩减购债的预期提振了美国公债收益率、从而增强了美元资产的吸引力，特别是在其他主要央行还在继续倾向进一步放宽货币政策之际。

“我们感觉近期美联储官员的讲话和经济数据仍符合缩减购债的情况，这对美元有利，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

纽约联储主席杜德利周二表示，经济复苏需要严重下挫，才能刺激美联储增加购债力度。

杜德利还重申了上周的讲话，即美联储可能将继续支撑经济复苏一段时间。他是贝南克的紧密同盟，对美联储的政策持有长期投票权。

“美联储和其他主要央行的货币政策南辕北辙，美联储是朝着对通胀温和度降低的方向，而其他央行则是保持对通胀温和，甚至是更为温和的立场，这对美元也有支撑，”Serebriakov补充道。

纽约尾盘，美元兑日圆 升0.9%，报100.58日圆，盘中触及100.72日圆的6月3日来最高。

美国周五将发布6月非农就业报告，这对金融市场至关重要，投资人预计6月美国新增非农就业岗位16.5万，失业率将降至7.5%。美联储在6月19日的货币政策会议上将明年失业率预估下调至6.5%。

美元指数 升至5月30日来高位83.613，纽约尾盘报83.548，升0.6%。

美国金融市场周三将提前收市，周四将因美国独立日假期休市一天。成交减少可能提升波动性，特别是在周五还有就业数据要公布。

根据德意志银行外汇策略部门主管Alan Ruskin，从外汇期权走势来看，周五欧元/美元的走势区间将为“正常”水准的2.5倍，美元/日圆则为三倍。

“正常”水准是指没有特别事件的交易日交投区间。

“即便是考虑到假日令流动性减少的风险，这看上去也太高了，特别是欧元/美元。鉴于美联储主席贝南克已经暗示将缩减购债规模，数据可能令开始缩减购债的时间发生改变，但差别也就是一次美联储会议，可能不会更多了，”Ruskin称。

欧元兑美元 盘中跌至1.2962美元，为6月3日来最低，纽约尾盘报1.2978美元，跌0.7%，交易商在周四欧洲央行会议前表现谨慎。

分析师预计欧洲央行将维持利率不变，最近欧元区的经济数据比6月会议前公布的数据要好，这可能促使欧洲央行暂时不追加宽松货币政策。

欧元兑日圆 升0.2%，报130.42日圆。

澳元兑美元 跌1.0%，报0.9142美元，离周一触及的三年低点0.9110美元不远，此前澳洲央行维持隔夜拆款利率在纪录低位2.75%不变，并称可能有进一步放松政策的空间，因澳元汇率依然过高。