纽约汇市：日圆因地缘政治紧张局势上涨，市场关注ECB和美国就业数据

* ADP报告显示民间就业增幅优于预期

* 上周美国初请失业金人数连续第二周减少

* 欧元兑美元触及五周低点，因葡萄牙政局忧虑

* 关注欧洲央行会议和美国就业数据

路透纽约7月3日 - 避险日圆周三普涨，因在埃及和葡萄牙政局动荡之际，投资人寻求避险，但美国就业数据显示令人鼓舞的迹象，令日圆兑美元缩减涨幅。

在动荡时局时受青睐的日圆和瑞郎受埃及动乱的担忧所支撑。投资人担心中东局势不稳可能导致石油供应受阻，油价被推高至14个月高位。

在欧洲，葡萄牙总统召集主要政党紧急磋商政府的未来，市场担心临时大选可能影响该国退出国际救助的进程。

葡萄牙10年期公债收益率升穿8%，股市重挫5%。葡萄牙政府岌岌可危凸显潜伏近一年的欧债危机可能重燃。

“国际局势的发展影响汇市，因此日圆上涨。”Wells Fargo Securities汇市策略部门主管Nick Bennenbroek表示。

“显而易见，埃及局势没有得到解决，以及葡萄牙内阁成员辞职构成问题。不仅仅是部份G10成员国货币下滑，而且新兴市场货币也走软。”

但在数据显示，美国6月民间就业岗位增加18.8万个，高于分析师的预期的16万；另外美国6月29日当周初请失业金人数降至34.3万人(预估为34.5万)，前一周为34.8万。之后美元兑日圆小幅反弹。

上述报告对周五美国将公布的6月非农就业数据是好兆头，且进一步巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期更早的缩减刺激经济措施的观点。

“就业数据一直都很重要，但本周五的报告将至为关键，因该报告能确认美联储何时可能缩减购债。”太平洋投资管理公司(PIMCO)高级副总裁/全球投资组合经理人Ben Emons表示。

“美联储表面政策依赖数据表现，该报告可能改变预期。”Emons表示。

不过，尽管美国就业数据利多，但美国6月服务业报告则远谈不上亮丽，数据显示6月服务业增速为逾三年最慢。但投资人因该报告中就业分项指数上升而感到宽慰。

市场预计周五的美国非农就业报告将显示6月新增非农就业岗位16.5万，失业率为7.5%。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.8%，报99.84日圆，脱离日低99.24日圆。

因葡萄牙公债收益率从高位回落，欧元兑日圆 也缩减跌幅，纽约尾盘跌0.5%，报129.94日圆，但远高于日低128.60日圆。

欧元兑美元 跌至1.2921美元的5月底来最低，但尾盘升0.3%，报1.3008美元。

美元指数 跌0.4%，报83.194，脱离五周高位83.717。

美国股市今日提前至1700GMT收盘，债市提前至1800GMT收盘，因周四为美国独立日假期。

交投清淡可能令未来几日汇市交易更为波动，欧洲央行和英国央行周四将举行货币政策会议，周五美国将发布就业报告。

若就业数据强劲，会巩固对美联储将缩减刺激措施的预期，美元将上扬。但如果数据显示就业增长乏力，美元会遭抛售。

其他货币中，澳元兑美元 跌至近三年低点0.9049美元，此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，对澳元的韧性感到意外。

澳元兑美元纽约尾盘报0.9064美元，跌0.9%。