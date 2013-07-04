更正-东京汇市：美元持稳，市场将迎来欧洲和英国央行会议以及美就业报告

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(更正：因译文有误，内文倒数第四段改为“有75%的6月非农就业报告不及预期，实际就业岗位增幅平均较预测低7万”，非“当月度非农就业岗位增幅低于70,000时，该报告有75%的机率不及预期”)
* 欧洲央行、英国央行会议以及美国非农就业报告前，市场交投淡静
* 美元略微反弹，政治面消息促使欧元/日圆走势振荡
* 澳元从三年低位反弹，但下跌趋势未改
路透悉尼7月4日 - 美元周四在亚洲市场持稳，隔夜在海外市场挫低，因逢美国假期，且面临美国非农就业报告等一系列可能影响市场走势的事件，投资者削减多头仓位。
交易商称，葡萄牙政治不确定性导致欧元/日圆大幅下跌，进而提振日圆全线上涨。但这种走势不成熟，很快失去动能。
亚洲汇市早盘，美元兑日圆 从99.30日圆的低位微幅上涨至99.98。欧元兑日圆 从128.60日圆的低点回升至130.11。
欧元兑美元 亦从1.2921美元低点反弹至1.3010，不过不是决定性上涨。美元指数 下跌0.37%至83.218。
英镑是涨幅最大货币之一，英国服务业数据远强于预期，提振英镑兑美元 涨逾0.01美元，至1.5276美元。
跌幅最严重的仍是澳元，澳元兑美元 创下三年新低0.9037美元，因市场臆测澳洲央行下月将降息。然市场上已有大量澳元空仓，周四早盘一波获利了结帮助澳元兑美元升至0.9110。
整体来看，谨慎情绪笼罩市场，因欧元区和英国央行即将召开会议，且市场还对美联储政策前景极为敏感。
欧洲央行周四稍晚料不会调整政策，但葡萄牙及其它二线市场公债收益率蹿升，应该能令总裁德拉吉保持温和立场。
“德拉吉可能会强调经济成长前景仍受制于下行风险，欧洲央行已经准备好采取行动，还有工具可用，”摩根大通分析师Greg Fuzesi在报告中指出。
“德拉吉可能还会表示，距离退出当前政策立场还‘很遥远’等类似的话。”。
英国央行也将召开新总裁卡尼上任以来第一次会议。卡尼于本周走马上任。曾经有人猜测他会打破常规，即便在央行不采取行动的情况下也会发表一份声明。
美国公债收益率上升为美元提供一些支撑，而美国数据好坏不一，难以为美联储何时可能开始减少资产购买提供指引。
当然，更重要的将是周五将出炉的非农就业报告。市场中已有不少有关该报告在6月通常令人失望的传言。
在过去16年中，有75%的6月非农就业报告不及预期，实际就业岗位增幅平均较预测低7万。此外，过去五年中，有四年的6月非农就业报告逊于预期。
分析师对6月非农就业岗位增幅的预估值介于12.5万至22万之间，预估中值落在16.5万。
交易员表示，在其他因素中，埃及情势推高油价，但对外汇市场影响甚微。
“日圆等对全球能源形势比较敏感的货币尚未作出明显反应，”澳新银行的分析师表示。(完)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。