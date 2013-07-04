更正-东京汇市：美元持稳，市场将迎来欧洲和英国央行会议以及美就业报告

(更正：因译文有误，内文倒数第四段改为“有75%的6月非农就业报告不及预期，实际就业岗位增幅平均较预测低7万”，非“当月度非农就业岗位增幅低于70,000时，该报告有75%的机率不及预期”)

* 欧洲央行、英国央行会议以及美国非农就业报告前，市场交投淡静

* 美元略微反弹，政治面消息促使欧元/日圆走势振荡

* 澳元从三年低位反弹，但下跌趋势未改

路透悉尼7月4日 - 美元周四在亚洲市场持稳，隔夜在海外市场挫低，因逢美国假期，且面临美国非农就业报告等一系列可能影响市场走势的事件，投资者削减多头仓位。

交易商称，葡萄牙政治不确定性导致欧元/日圆大幅下跌，进而提振日圆全线上涨。但这种走势不成熟，很快失去动能。

亚洲汇市早盘，美元兑日圆 从99.30日圆的低位微幅上涨至99.98。欧元兑日圆 从128.60日圆的低点回升至130.11。

欧元兑美元 亦从1.2921美元低点反弹至1.3010，不过不是决定性上涨。美元指数 下跌0.37%至83.218。

英镑是涨幅最大货币之一，英国服务业数据远强于预期，提振英镑兑美元 涨逾0.01美元，至1.5276美元。

跌幅最严重的仍是澳元，澳元兑美元 创下三年新低0.9037美元，因市场臆测澳洲央行下月将降息。然市场上已有大量澳元空仓，周四早盘一波获利了结帮助澳元兑美元升至0.9110。

整体来看，谨慎情绪笼罩市场，因欧元区和英国央行即将召开会议，且市场还对美联储政策前景极为敏感。

欧洲央行周四稍晚料不会调整政策，但葡萄牙及其它二线市场公债收益率蹿升，应该能令总裁德拉吉保持温和立场。

“德拉吉可能会强调经济成长前景仍受制于下行风险，欧洲央行已经准备好采取行动，还有工具可用，”摩根大通分析师Greg Fuzesi在报告中指出。

“德拉吉可能还会表示，距离退出当前政策立场还‘很遥远’等类似的话。”。

英国央行也将召开新总裁卡尼上任以来第一次会议。卡尼于本周走马上任。曾经有人猜测他会打破常规，即便在央行不采取行动的情况下也会发表一份声明。

美国公债收益率上升为美元提供一些支撑，而美国数据好坏不一，难以为美联储何时可能开始减少资产购买提供指引。

当然，更重要的将是周五将出炉的非农就业报告。市场中已有不少有关该报告在6月通常令人失望的传言。

在过去16年中，有75%的6月非农就业报告不及预期，实际就业岗位增幅平均较预测低7万。此外，过去五年中，有四年的6月非农就业报告逊于预期。

分析师对6月非农就业岗位增幅的预估值介于12.5万至22万之间，预估中值落在16.5万。

交易员表示，在其他因素中，埃及情势推高油价，但对外汇市场影响甚微。

“日圆等对全球能源形势比较敏感的货币尚未作出明显反应，”澳新银行的分析师表示。(完)

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