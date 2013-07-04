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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 12:07 BJT

东京汇市：美元指数持稳五周高位附近，观望政策会议以及美就业报告

纽约       当日      今年来     2012年
                              最新报价    上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                       1.2994      1.3006      -0.09      -1.52     1.3194
 美元/日圆                        99.85       99.90      -0.05     +15.11      86.74
 欧元/日圆                       129.77      129.96      -0.15     +13.38     114.46
 美元/瑞郎                       0.9483      0.9465      +0.19      +3.58     0.9155
 英镑/美元                       1.5259      1.5278      -0.12      -6.10     1.6251
 美元/加元                       1.0505      1.0500      +0.05      +5.89     0.9921
 澳元/美元                       0.9116      0.9084      +0.35     -12.29     1.0393
 新西兰元/美                     0.7788      0.7779      +0.12      -5.98     0.8283
 元                                                                        
 澳元/日圆                       91.020      90.740      +0.31      +0.99     90.130
 新西兰元/日                     77.780      77.700      +0.10     -44.77    140.820
 圆                                                                        
 英镑/日圆                       152.36      152.63      -0.18      +8.19     140.82
 澳元/新西兰                     1.1701      1.1667      +0.29      -6.69     1.2540
 元                                                                        
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)    
    
          
          
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 (编译 杜明霞；审校)

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