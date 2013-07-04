欧洲汇市：欧元兑美元在欧洲央行总裁德拉吉讲话后跌至五周低点

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 欧元兑美元大跌1%，后市可能进一步下滑
* 德债同美债的收益率差扩阔
* 英镑下跌，因英国央行担心公债收益率上升
路透伦敦7月4日 - 欧元兑美元周四跌至五周低点，此前欧洲央行总裁强调了欧元区经济成长前景的下滑风险，并称可能下调利率。
欧元兑美元 跌1%，至1.2883美元，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，预计利率将在一段长时间内保持在目前甚至更低的水准，他讲话前，欧洲央行一如预期维持利率不变。
欧元区货币市场和公债收益率下滑，导致美国10年期公债 较可比德债 收益率差扩阔至2010年4月来最宽水准。
这反映出欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策前景差异扩大，欧元可能跌至1.28美元及更低。同欧洲央行讨论降息形成鲜明对比的是，美联储已经暗示准备在未来几个月撤走一些货币刺激措施。交易商称，这可能提振美元。
“德拉吉的讲话明显对欧元不利，我们预计未来几日欧元将跌穿1.28美元，”ING的汇市策略部门主管Chris Turner表示。
尽管欧元兑美元和日圆 大跌，但兑英镑持坚。
在英国央行表达了对公债收益率上涨的关切后，英镑兑美元 跌至一个月低点1.5060美元，英镑兑欧元 跌至两个半月低点0.8634英镑。
英国央行周四在新任央行总裁卡尼的首次政策会议上，没有新推出提振经济的具体措施，但是表示，债券收益率近期攀高得不到当前英国经济状况的支持，收益率“大幅上行”将给其经济成长和通胀预期带来压力。
“我们仍看空英镑，目标1.40美元水准的低端，预计欧元兑英镑保持在0.80英镑水准的中部，”德意志银行汇市策略师George Saravelos表示。
因美国公共假期，市场交投清淡。一些投资人在周五美国公布月度就业数据前对大举建仓表现谨慎。如果就业数据强劲，可能提振美元。
欧元和英镑的跌势将美元指数 推升至一个月高位83.911。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。