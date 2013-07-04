欧洲汇市：欧元兑美元在欧洲央行总裁德拉吉讲话后跌至五周低点

* 欧元兑美元大跌1%，后市可能进一步下滑

* 德债同美债的收益率差扩阔

* 英镑下跌，因英国央行担心公债收益率上升

路透伦敦7月4日 - 欧元兑美元周四跌至五周低点，此前欧洲央行总裁强调了欧元区经济成长前景的下滑风险，并称可能下调利率。

欧元兑美元 跌1%，至1.2883美元，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，预计利率将在一段长时间内保持在目前甚至更低的水准，他讲话前，欧洲央行一如预期维持利率不变。

欧元区货币市场和公债收益率下滑，导致美国10年期公债 较可比德债 收益率差扩阔至2010年4月来最宽水准。

这反映出欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策前景差异扩大，欧元可能跌至1.28美元及更低。同欧洲央行讨论降息形成鲜明对比的是，美联储已经暗示准备在未来几个月撤走一些货币刺激措施。交易商称，这可能提振美元。

“德拉吉的讲话明显对欧元不利，我们预计未来几日欧元将跌穿1.28美元，”ING的汇市策略部门主管Chris Turner表示。

尽管欧元兑美元和日圆 大跌，但兑英镑持坚。

在英国央行表达了对公债收益率上涨的关切后，英镑兑美元 跌至一个月低点1.5060美元，英镑兑欧元 跌至两个半月低点0.8634英镑。

英国央行周四在新任央行总裁卡尼的首次政策会议上，没有新推出提振经济的具体措施，但是表示，债券收益率近期攀高得不到当前英国经济状况的支持，收益率“大幅上行”将给其经济成长和通胀预期带来压力。

“我们仍看空英镑，目标1.40美元水准的低端，预计欧元兑英镑保持在0.80英镑水准的中部，”德意志银行汇市策略师George Saravelos表示。

因美国公共假期，市场交投清淡。一些投资人在周五美国公布月度就业数据前对大举建仓表现谨慎。如果就业数据强劲，可能提振美元。