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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 07:27 BJT

东京汇市：美元跳涨，因欧洲和英国央行再次承诺宽松货币政策

但可能何时缩减刺激要取决于数据面消息，周五稍晚将公布的非农就业报告尤为重要。

分析师预计6月非农就业岗位将增加16.5万人，失业率料降至7.5%。

不过，交易商深知6月数据常会令人失望。过去16年中，有75%的6月非农就业报告不及预期，实际就业岗位增幅平均较预测低7万。此外，过去五年中，有四年的6月数据不及预期。

但目前欧元和英镑均全线大幅下跌。欧元兑日圆 回落至129.39日圆，脱离130.20的高位。欧元兑澳元 亦下跌1.4%至1.4110澳元。

美元兑日圆 小升至100.26日圆，但在100.90/101.00区域面临沉重阻力。(完)

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