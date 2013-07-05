纽约汇市：美元兑日圆大涨至五周高位，兑欧元升至六周高位

* 6月美国新增非农就业岗位19.5万，提振美元

* 美元指数触及近三年高位

* 美联储可能缩减购债，同欧洲央行和英国央行形成鲜明对比

路透纽约7月5日 - 美元兑日圆周五升至五周高位，兑欧元创下六周高位，因美国就业数据优于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至9月就开始缩减购债规模的预期。

利率期货交易商也押注美联储将在明年9月前开始升息，此举会令美元资产更具吸引力。

美国6月非农就业报告中几乎所有分项指标都被视为经济积极表现，显示就业市场正在趋稳。报告显示6月新增非农就业岗位19.5万，预估为16.5万，失业率则持稳在7.6%，因就业人口增加。

美国劳工部还将4月和5月的非农就业岗位增幅上修了7万。

“6月新增非农就业岗位19.5万，强于预期，会推高美国利率，并将美联储减少量化宽松政策规模的时间预期提前。”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示，“美元将继续得益于量化宽松政策将结束的预期。”

欧元兑美元 低见1.2805美元，为5月20日来最低，纽约尾盘跌0.7%，报1.2829美元。

美元兑日圆 触及101.22日圆高位，为5月31日来最高，纽约尾盘报101.15日圆，升1.1%。

根据Reuters Dealing数据，有价值约51亿美元的欧元易手，约26亿美元的日圆成交。

欧元兑美元连跌第三周，本周跌幅为1.4%。美元兑日圆也连升三周，本周升幅近2%。

美元指数 升至近三年高位84.530，纽约尾盘升1.4%，报84.433。

美联储可能缩减刺激措施，同周四欧洲央行和英国央行承诺维持宽松货币政策一段时间的声明形成鲜明对比。

“美联储联邦公开市场委员会将在7月10日发布会议记录，可能增强美元的吸引力，因美联储对经济更为乐观，我们可能看到越来越多的美联储官员因预期今年下半年经济复苏增强而采取对通胀更为强硬的态度。”DailyFX汇市分析师David Song称。

美国10年期公债 较可比德债 利差扩阔至2010年4月来最宽，预示美元将进一步上涨。