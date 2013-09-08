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亚洲 | 2013年 9月 9日 星期一 07:00 BJT

重温稿-纽约汇市：美国公布令人失望的就业数据后美元普遍下挫

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3179     1.3119      +0.46      -0.11     1.3194
 美元/日圆                         99.10     100.11      -1.01     +14.25      86.74
 欧元/日圆                        130.58     131.37      -0.60     +14.09     114.45
 美元/瑞郎                        0.9371     0.9449      -0.83      +2.36     0.9155
 英镑/美元                        1.5629     1.5589      +0.26      -3.83     1.6251
 美元/加元                        1.0402     1.0503      -0.96      +4.85     0.9921
 澳元/美元                        0.9181     0.9121      +0.66     -11.66     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2359     1.2393      -0.27      +2.35     1.2075
 欧元/英镑                        0.8430     0.8415      +0.18      +3.89     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7996     0.7880      +1.47      -3.46     0.8283
 美元/挪威克朗                    6.0795     6.1230      -0.71      +9.28     5.5630
 欧元/挪威克朗                    8.0125     8.0318      -0.24      +9.16     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.6220     6.6765      -0.82      +1.90     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7295     8.7601      -0.35      +1.77     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
      
      
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 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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