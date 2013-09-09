纽约汇市：美元兑多数主要货币走软，受累于美联储政策前景的不确定性

* 美元兑主要货币走软，兑日圆走强

* 欧元区Sentix投资者信心指数扶助欧元

* 澳元触及六周高位，受助于中国数据

路透纽约9月9日 - 美元兑多数主要货币周一走软，因上周公布的令人失望的美国就业数据，引发美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在本月开始缩减刺激规模的不确定性。

日圆走软，因在日本赢得2020年奥运会主办权以及该国第二季经济成长数据被大幅上修后，日本股市上扬。今年，日圆和日本股市走势呈现较强的负向关联性。

上周五公布的数据显示，尽管失业率降至四年半低位，但美国8月就业增长不及预期，数据今日继续打压市场人气，不过，美元今日的表现较周五有所改善。

“我们仍在重新评估上周五公布的非农就业报告，”法国巴黎银行驻纽约的全球市场策略师Michael Woolfolk表示，“不过，看似市场今日并未受到该数据的进一步影响，尽管就业数据不振，市场相信美联储将在9月缩减购债规模。”

欧元兑美元 上扬0.6%，报1.3258美元，受强于预期的欧元区投资者信心数据提振。根据路透数据，盘中触及逾一周高位1.3280美元。

美元指数 下跌0.4%，报81.803，延续上周五下挫0.6%的跌势。

有关美联储将在9月会议后宣布缩减购债规模的预期近期提振美元，且是推动美元指数年内急升2.8%的主要动因。削减刺激规模将推高美国公债收益率，并提升美元计价资产的吸引力。

两位美联储官员的讲话暗示，美联储仍可能按计划撤走刺激举措。

尽管欧元受到利好的欧元区Sentix信心数据提振，但投资者仍谨慎关注意大利情势的发展，意大利参议院将就是否将前总理贝鲁斯柯尼驱逐出参议院展开讨论。如果贝鲁斯柯尼被逐出参议院，可能导致该国执政联盟解体。

德国大选将近也限制欧元涨幅。

“围绕欧元的波动性本周将会增加，因德国大选将近，且意大利政治局势被备受市场关注，”摩根士丹利在一份报告中称，“我们认为，波动性增加以及欧洲央行准备采取行动抑制利率攀升将会打压欧元。”

**日本申奥成功**

美元兑日圆 上扬0.5%，报99.57日圆，根据路透数据，盘中触及100.10日圆的高位。 欧元兑日圆 上扬1.1%，报132.02日圆。

东京申奥成功可能给日本经济带来巨大的提振，为总理安倍晋三在经历了数十年低速成长和通缩后刺激经济成长的努力助力。

东京奥申委估计，主办奥运会将使日本国内生产总值在未来七年增加3万亿日元(300亿美元)。受此带动，日经指数 跳升至五周高位。

日圆为避险货币，通常与诸如股市等风险较高资产呈反向走势。日本第二季经济增幅被大幅上修也扶助提振日本股市。

部分分析师表示，日圆弱势可能短暂，因投资者担忧美国及其盟国将对叙利亚实施军事打击，这可能引发新一轮避险资金流。