全球汇市：美元下滑，因投资人揣测美联储下周对缩减购债将持谨慎态度

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌不一
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 美元指数触及两周低点
* 美国上周初请失业金人数减少，但可能受技术问题影响
路透纽约9月12日 - 美元兑日圆周四从七周高位回落，兑欧元变动不大，因美国公债收益率下滑，且投资人揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上将对缩减刺激措施持谨慎态度。
美国公布上周初请失业金人数意外减少，且欧元区工业生产萎缩后，欧元兑美元一度下滑，之后收复稍早失地。
分析师表示，在下周二和周三美联储货币政策会议前，美元可能继续承压。在上周美国公布令人失望的就业报告后，对美联储行动时机和幅度的不确定性增加。
周四美国公布的数据显示，上周美国初请失业金人口大幅减少，不过，多数降幅看似是因申请过程中出现技术问题所致。在美联储会议前，市场将密切关注美国零售销售和消费者物价指数。
“除非有新的重大消息，否则市场将保持在目前的区间盘整形态，可能会有一些偏向美元疲弱，因我们在等待美联储会议。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
根据路透数据，美元兑日圆 跌0.4%，报99.42日圆，从周三触及的七周高位100.60日圆回撤。
欧元兑美元 跌0.1%，报1.3298美元，在美国公布初请失业金数据后触及日低1.3259美元。
欧盟统计局周四公布，欧元区7月工业生产较前月下滑1.5%，分析师原先预估为增加0.1%。数据显示欧洲家庭需求疲弱以及欧元区经济复苏的脆弱性。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，近期银行间拆借利率上升是没有根据的。他对欧元区经济近期持稳的迹象持谨慎观点，称复苏仍是“非常非常脆弱的。”
欧元兑日圆 跌0.6%，报132.20日圆，欧元兑英镑 接近近期触及的七个半月低点。
美元指数 持稳，报81.524，之前跌至两周低点81.356，为8月28日来最低。
市场对美联储大举撤走刺激措施的预期降温，这令投资人缩减因对美联储将更大规模减少购债预期而建立的美元多头仓位。
“看来美联储可能在下周仅减少购债每月100亿美元。所以投资人相应调整仓位。”Rabobank高级汇市分析师Jane Foley表示，“美联储将对缩减购债非常小心，可能只是试一下水。”
预测短期内价格波动幅度的欧元/美元和美元/日圆一周隐含波动性指数大涨，显示出美联储会议前投资人的紧张程度。
一周欧元/美元隐含波动性 报约7.65%，远高于一个月隐含波动性约7.0%。一周美元/日圆隐含波动性 报12.65%，也高于一个月的11.8%。
在英国央行总裁卡尼并没有明显表现出对公债收益率上升的不安后，英镑兑美元 缩减跌幅，兑欧元 触及日高。纽约汇市尾盘，英镑兑美元持稳在1.5808美元。
澳元兑美元 跌0.7%，报0.9262美元，回吐之前四日的部分升幅。此前澳洲公布的就业数据令人失望，压制了经济成长的前景，且澳洲最大贸易伙伴-中国的总理李克强对中国经济前景观点颇为谨慎。(完)
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 美元指数远高于11月时的水平，但因经济数据和美联储官员讲话而承压 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 * 日本央行短观调查报告显示，大型制造业者预计日圆将走强 路透东京4月3日 - 美元周一在亚洲市场走势不稳，因部分表现不佳的美国经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，基本未向投资者提供增持美元曝险部位的动力。 美元指数 微升至100.400。该指数上周触及11月11日以来最低水准98.858，因之前美国总统特朗普的医改议案遭遇挫折。 “美元上周因月底买盘而获得一些支撑并脱离低位，但整体承压之势并未改变，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。 “本周投资者将等待周五美国非农就业报告，若数据逊于预期，打压美元的程度会更甚于数据好于预期时对美元的拉抬，”他强调市场对于美联储未来一年升息步伐的预期已经变得谨慎。 路透调查中受访经济分析师预测，美国3月就业岗位料增加18万个。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，日本大型制造业者预测在
路透4月3日 - 亚币周一小升，韩国贸易数据乐观推升韩元，且印度卢比和泰铢升至2015年以来最高。 韩元/美元涨0.5%，引领新兴汇市涨势，此前数据显示韩国3月出口增幅超预期，受惠于全球市场需求强劲。 泰铢兑美元 触及约34.285的逾20个月高点，突显出亚币的普遍强势。 “目前对亚币最重要的事情是亚洲的经济状况稳定，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。 Murata补充指出，以贸易顺差和经常帐盈余为表现的稳健经济基本面在帮助支撑韩元和泰铢等亚币。 美元指数周五从两周高位回落之后，亚币走扬。美元指数最新约报100.41，低于周五高位100.65。 纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早，但他也表示不急于收紧货币政策。 周五出炉的美国经济数据好坏参半。美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率