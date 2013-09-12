全球汇市：美元下滑，因投资人揣测美联储下周对缩减购债将持谨慎态度

* 美元指数触及两周低点

* 美国上周初请失业金人数减少，但可能受技术问题影响

路透纽约9月12日 - 美元兑日圆周四从七周高位回落，兑欧元变动不大，因美国公债收益率下滑，且投资人揣测美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周货币政策会议上将对缩减刺激措施持谨慎态度。

美国公布上周初请失业金人数意外减少，且欧元区工业生产萎缩后，欧元兑美元一度下滑，之后收复稍早失地。

分析师表示，在下周二和周三美联储货币政策会议前，美元可能继续承压。在上周美国公布令人失望的就业报告后，对美联储行动时机和幅度的不确定性增加。

周四美国公布的数据显示，上周美国初请失业金人口大幅减少，不过，多数降幅看似是因申请过程中出现技术问题所致。在美联储会议前，市场将密切关注美国零售销售和消费者物价指数。

“除非有新的重大消息，否则市场将保持在目前的区间盘整形态，可能会有一些偏向美元疲弱，因我们在等待美联储会议。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

根据路透数据，美元兑日圆 跌0.4%，报99.42日圆，从周三触及的七周高位100.60日圆回撤。

欧元兑美元 跌0.1%，报1.3298美元，在美国公布初请失业金数据后触及日低1.3259美元。

欧盟统计局周四公布，欧元区7月工业生产较前月下滑1.5%，分析师原先预估为增加0.1%。数据显示欧洲家庭需求疲弱以及欧元区经济复苏的脆弱性。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，近期银行间拆借利率上升是没有根据的。他对欧元区经济近期持稳的迹象持谨慎观点，称复苏仍是“非常非常脆弱的。”

欧元兑日圆 跌0.6%，报132.20日圆，欧元兑英镑 接近近期触及的七个半月低点。

美元指数 持稳，报81.524，之前跌至两周低点81.356，为8月28日来最低。

市场对美联储大举撤走刺激措施的预期降温，这令投资人缩减因对美联储将更大规模减少购债预期而建立的美元多头仓位。

“看来美联储可能在下周仅减少购债每月100亿美元。所以投资人相应调整仓位。”Rabobank高级汇市分析师Jane Foley表示，“美联储将对缩减购债非常小心，可能只是试一下水。”

预测短期内价格波动幅度的欧元/美元和美元/日圆一周隐含波动性指数大涨，显示出美联储会议前投资人的紧张程度。

一周欧元/美元隐含波动性 报约7.65%，远高于一个月隐含波动性约7.0%。一周美元/日圆隐含波动性 报12.65%，也高于一个月的11.8%。

在英国央行总裁卡尼并没有明显表现出对公债收益率上升的不安后，英镑兑美元 缩减跌幅，兑欧元 触及日高。纽约汇市尾盘，英镑兑美元持稳在1.5808美元。