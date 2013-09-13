纽约汇市：美元从高位回落，因投资者在美联储会议前调整头寸

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* 奥巴马将提名萨默斯出任美联储主席的传言一度提振美元

* 市场关注下周举行的美联储会议

* 美国零售销售和其他数据令人失望

路透纽约9月13日 - 美元兑欧元和日圆周五走软，因投资者在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前调整头寸。

在上周五公布低于预期的美国非农就业数据后，很多交易商和分析师预期，美联储将会宣布小幅缩减月度购债规模100亿美元。

“很显然，市场对缩减购债规模的担忧减轻。较之过去一段时间，市场对缩减构债规模的看法已不再那么负面，”瑞士信贷的汇市策略师Alvise Marino表示。

不过，市场交投震荡，令人失望的美国数据在纽约汇市早盘重创美元。

不过，在周末来临前成交枯竭。美元兑欧元和日圆走低。

市场策略师表示，他们预计当美联储削开始减月度购债规模时，缩减幅度将在100亿-150亿美元之间。美国量化宽松计划旨在刺激借贷和投资，从而使美国利率保持在低位。

美元指数 最新报81.451，日内回落0.04%，但远高于周四触及的两周低位。

欧元兑美元 上扬0.05%，报1.3304美元。

日本经济新闻周五报导称，美国总统奥巴马将在9月17-18日的美联储政策会议后提名前财政部长萨默斯为下美联储主席。消息影响汇市早盘的表现。

市场认为，萨默斯对通胀的立场比叶伦和其他接替贝南克的主要人选强硬。贝南克的任期将在明年1月结束。

尽管部分交易员对这则报导持怀疑态度，但它的确在一段时间内提振了美元和美国公债收益率。之后，美元再度回落，美国公债价格小涨，收益率走低。白宫表示，奥巴马总统尚未决定提名谁出任下一任美联储主席。

“无论是萨默斯还是叶轮被提名，美元在中期内都会走强，”Standard Life Investments的汇市投资董事Ken Dickson表示，该公司管理着2,712亿美元的资产，“公平地说，市场认为提名萨默斯将对美元更为有利。”

**零售销售数据不及预期**

纽约汇市交易开始后，美元走势挣扎，因8月美国零售销售数据增幅不及预期，为第三季度经济成长放缓的最新迹象。

美国商务部长公布的数据显示，美国8月零售销售增长0.2%，因美国人购买汽车、家具、电子产品和电器等商品。分析师预期为增长0.4%。

另一项数据显示，9月消费者信心下降。汤森路透/密西根大学公布的调查显示，汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为76.8，路透调查预估为82.0，8月终值为82.1。

这些数据是美联储下周会议前公布的最后数据之一，预计在下周的政策会议上，美联储“缩减刺激规模”的计划将更加明朗化。

“一小部分数据暗示可能我们还没有准备好开始放缓资产购买进度，这对美元不利，”Tempus Inc的汇市交易员Andrew Dilz在谈到零售销售数据时表示。

美国劳工部公布，美国8月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%，因能源价格反弹，但基础通胀仍然较低。

美元兑日圆 尾盘跌0.24%，报99.30日圆，脱离日经报导发布后触及的日高99.97日圆。

稍早，美元兑日圆走强，此前日本政府今年第七次上调经济成长预估，因资本支出不断增加。