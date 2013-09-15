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亚洲 | 2013年 9月 16日 星期一 07:04 BJT

重温稿-全球汇市：美元从高位回落，因投资者在美联储会议前调整头寸

今日      上日     当日      今年以来  2012年
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 欧元/美元                      1.3292    1.3297   -0.04     +0.74     1.3194
 美元/日圆                      99.34     99.54    -0.20     +14.53    86.74
 欧元/日圆                      132.07    132.35   -0.21     +15.40    114.45
 美元/瑞郎                      0.9298    0.9303   -0.05     +1.56     0.9155
 英镑/美元                      1.5873    1.5804   +0.44     -2.33     1.6251
 美元/加元                      1.0350    1.0321   +0.28     +4.32     0.9921
 澳元/美元                      0.9242    0.9266   -0.26     -11.07    1.0393
 欧元/瑞郎                      1.2361    1.2372   -0.09     +2.37     1.2075
 欧元/英镑                      0.8372    0.8413   -0.49     +3.18     0.8114
 新西兰元/美元                  0.8124    0.8135   -0.14     -1.92     0.8283
 美元/挪威克朗                  5.9300    5.8820   +0.82     +6.60     5.5630
 欧元/挪威克朗                  7.8828    7.8225   +0.77     +7.39     7.3403
 美元/瑞典克朗                  6.5581    6.5193   +0.60     +0.92     6.4986
 欧元/瑞典克朗                  8.7148    8.6681   +0.54     +1.60     8.5777
                                                                       
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。
   (完)
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