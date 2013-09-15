重温稿-全球汇市：美元从高位回落，因投资者在美联储会议前调整头寸

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3292 1.3297 -0.04 +0.74 1.3194 美元/日圆 99.34 99.54 -0.20 +14.53 86.74 欧元/日圆 132.07 132.35 -0.21 +15.40 114.45 美元/瑞郎 0.9298 0.9303 -0.05 +1.56 0.9155 英镑/美元 1.5873 1.5804 +0.44 -2.33 1.6251 美元/加元 1.0350 1.0321 +0.28 +4.32 0.9921 澳元/美元 0.9242 0.9266 -0.26 -11.07 1.0393 欧元/瑞郎 1.2361 1.2372 -0.09 +2.37 1.2075 欧元/英镑 0.8372 0.8413 -0.49 +3.18 0.8114 新西兰元/美元 0.8124 0.8135 -0.14 -1.92 0.8283 美元/挪威克朗 5.9300 5.8820 +0.82 +6.60 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8828 7.8225 +0.77 +7.39 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5581 6.5193 +0.60 +0.92 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7148 8.6681 +0.54 +1.60 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以 此为基准计算。 (完)
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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