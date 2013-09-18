《全球汇市》美元重挫，因美联储选择暂时不缩减购债规模

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 美联储没有缩减购债，指因经济疲弱
* 美元兑欧元跌至七个月低点，兑日圆跌至三周低点
路透纽约9月18日 - 美元周三跌至七个月低点，因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定维持大规模刺激计划不变，指因美国经济有压力，令投资人倍感意外。
美联储在声明中表示，要等到经济更为稳定的证据才会调整购债进度。美联储还表达了对借款成本大幅上升可能打压经济的担忧。
市场原先普遍预计美联储将把每月850亿美元的购债规模缩减100亿美元。
美联储还下调对美国经济的预估，目前预计今年经济成长2-2.3%，原先预估为2.3-2.6%，明年经济成长预估下调幅度更大，由3-3.5%下调至2.9-3.1%。
美联储主席在记者会上表示，只要失业率高于6.5%，就将维持低利率，尽管他指出就业市场有所改善。
“美联储是根据数据来调整政策的。不会因市场希望而采取行动，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。
“我仍认为只有在白宫/国会能够推出计划，替代量化宽松政策所提供的一些廉价资金时，才会缩减购债。随着举债上限讨论即将展开，这就不太可能发生，意味着在数据提供充足依据前，不会缩减购债。”
根据芝加哥商业交易所(CME)的Fed Watch，期货价格走势显示交易商现预计2015年1月升息的几率在52%。声明发布前，交易商预计美联储可能早至2014年10月会议上就升息。
美元指数 低见80.203，为2月中来最低，尾盘跌1.1%，报80.270。
欧元兑美元 攀升至七个月高位1.3511美元，纽约尾盘报1.3401美元，升1.1%。
Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示，美联储的决定公布后，他建议在周末前买入美元，因市场焦点将转向欧元区，德国周日将举行大选。
市场普遍预计，德国总理梅克尔将赢得选举，但周三的民调显示，梅克尔领导的中右翼联盟可能无法赢得多数席位。
摩根士丹利分析师预计短期内欧元兑美元将上涨，可能触及1.36美元。
但该行也警告欧元后市有风险，“我们继续强调欧元后市的风险因素，其中包括周日举行的德国大选，大选结果越来越难以预料。”
美元兑日圆 跌至97.85日圆，为三周低点，纽约尾盘跌1.0%，报98.14日圆。
美元兑澳元 和瑞郎 也跌至三个月低点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数