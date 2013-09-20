纽约汇市：美元上涨，但前景仍然不佳

* 美元抛售减退，但美元指数仍接近七个月低位

* 德国周末选举结果将是欧元的焦点所在

* 美元兑日圆攀升至一周高位

路透纽约9月20日 - 美元周五从本周触及的七个月低位小升，受助于美国圣路易斯联储总裁布拉德称美联储可能在10月会议上开始缩减购债规模，这将取决于美国经济数据。

不过，美元前景仍然疲弱，周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外宣布维持刺激计划不变，称失业率仍然高企，而且抵押贷款利率不断上升。

这应保证美国利率在较长时间仍在低位，令美元计价资产的吸引力下降。

纽约梅隆银行市场策略部董事Samarjit Shankar说，底线是两日前美联储维持刺激政策不变的决议“进一步燃点美元的惨淡人气和风险交易。”

但圣路易斯联储总裁布拉德的讲话为热衷于美联储“缩减购债”的市场人士带来希望，尽管大部份分析师目前预期美联储将在12月缩减购债。布拉德今年在美联储有投票权。

在布拉德的讲话后，美元兑日圆触及一周高位，且兑欧元上涨。

美元兑日圆 最新几无变动，报99.38日圆，兑欧元 持平在1.3521美元。

美元指数 升0.1%，至80.443，略高于周三触及的七个月低位80.060。

布拉德表示，低通胀将使美联储能耐心地评估未来资产购买的规模。在批准联邦公开市场委员会(FOMC)采取政策行动前，希望看到更多通胀正在攀升的迹象。

不过，美国堪萨斯城联储总裁乔治称，美联储决定不缩减购债规模令人失望，她说目前美联储的信用面临风险。

但部份分析师认为，美元较长期上行趋势仍然不变。

“美联储周三决定的重点是美联储推迟缩减购债时间，并非美联储取消缩减行动。在某一时点，美联储将会缩减购债，我们将看到美国公债收益率小幅上升，这将支持美元，”JP Morgan Private Bank全球汇市策略师Sara Yates说。

**美国预算磋商**

投资人仍持谨慎态度，不仅对美联储撤走量化宽松政策的措施范围和规模，也对美联储主席贝南克继任人选，以及国会的预算争论。这些因素可能令美元承压。

国会两大政党就上调美国举债上限让政府可透过举债支付政府开支争执不下。上调美国举债上限的决定预料在今年稍晚到达危急关头。

欧元兑美元 跌0.1%，报1.3520美元，周四触及七个半月高位。

分析师预期，德国周日大选对欧元的影响不大。

德国总理梅克尔寻求第三次连任总理，但市场怀疑她能否保住她领导的中右政党执政联盟，这将使梅克尔的欧元区政策复杂化。

欧元兑日圆 跌0.1%，报134.38日圆，距离周四触及的约四年高位134.94不远。(完)

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