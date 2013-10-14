《全球汇市》美国债务危机仍悬而未决拖累美元下滑，日圆上涨

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
* 美国财政谈判有进展迹象，但尚未达成协议
* 日圆攀升，因避险地位被激活
* 但投资人仍相信美国不会出现债务违约
路透纽约10月14日 - 美元周一下跌，日圆则因避险需求而上涨，因美国议员在本周债务上限调升的最后期限前仍在磋商协议，外界担心美国恐有违约之虞。
尽管周日美国参议院就结束财政危机的磋商显露出有进展的迹象，但如果周四上调举债上限限期前未能打破僵局，美国将在未来几周内无法偿债。
“看起来一度消除的美国违约威胁又变得非常真切，”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示，“再起的争端激活了日圆避险作用，同时也殃及美元。”
纽约尾盘，美元指数 跌0.1%，报80.289。
美元兑日圆 下滑0.1%，报98.44日圆，稍早触及98.05日圆的低点。美元兑日圆从上周五所创的近两周高位98.60日圆回落。
在市场充满不确定的时期，日圆因其流动性而成为了相对安全的投资选择。交易商表示，在接近98.00日圆水准有美元买盘，扶助限制了日圆的升势。
美元兑瑞郎 跌0.3%，报0.9099瑞郎，欧元兑美元 升0.2%，报1.3569美元。
分析师并表示，市场人士可能不敢过于单边押注，因为若在最后关头达成协议，美元可能会大涨。
汇市陷于窄幅区间内交投，波动性大降。一个月欧元/美元波动性周一下滑，接近9月中美联储意外未缩减购债时的低点。
不过，许多市场人士仍预计美国政治僵局将在10月17日限期前的最后一刻化解。
“投资人不相信美国政府将允许从未有过的违约发生，这种想法扶助市场保持稳定水准，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。
“不过，风险溢价高企，因此我们预计在不确定性消除前不会有新的仓位调整或趋势突破。”
周一日本因公众假期休市，美国部分市场也因假期休市，使得市场交投意愿不高。根据Reuters Dealing数据，欧元/美元成交量为4月1日来最低，美元兑日圆成交量为5月6日来最低。
分析师表示，财政忧虑会支持美联储维持刺激措施，或量化宽松政策的决定。
但G+Economics董事总经理Lena Komileva表示，量化宽松政策不是解决政治风险或政府瘫痪以及失业的良方。
“量化宽松政策持续的越久，市场依赖度就越大，当美联储最终开始缩减刺激措施时市场波动的风险也就越大。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编