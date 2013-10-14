更新版-《全球汇市》美国债务危机仍悬而未决拖累美元下滑，日圆上涨

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3561 1.3541 +0.15 +2.78 1.3194 美元/日圆 98.56 98.56 +0.00 +13.63 86.74 欧元/日圆 133.65 133.43 +0.16 +16.78 114.45 美元/瑞郎 0.9102 0.9122 -0.22 -0.58 0.9155 英镑/美元 1.5982 1.5954 +0.18 -1.66 1.6251 美元/加元 1.0352 1.0347 +0.05 +4.34 0.9921 澳元/美元 0.9487 0.9463 +0.25 -8.72 1.0393 欧元/瑞郎 1.2344 1.2347 -0.02 +2.23 1.2075 欧元/英镑 0.8487 0.8488 -0.01 +4.60 0.8114 新西兰元/美元 0.8353 0.8316 +0.44 +0.85 0.8283 美元/挪威克朗 5.9730 5.9965 -0.39 +7.37 5.5630 欧元/挪威克朗 8.0998 8.1254 -0.32 +10.35 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4611 6.4736 -0.19 -0.58 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7639 8.7758 -0.14 +2.17 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编