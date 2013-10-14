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亚洲 | 2013年 10月 15日 星期二 06:51 BJT

更新版-《全球汇市》美国债务危机仍悬而未决拖累美元下滑，日圆上涨

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3561     1.3541      +0.15      +2.78     1.3194
 美元/日圆                         98.56      98.56      +0.00     +13.63      86.74
 欧元/日圆                        133.65     133.43      +0.16     +16.78     114.45
 美元/瑞郎                        0.9102     0.9122      -0.22      -0.58     0.9155
 英镑/美元                        1.5982     1.5954      +0.18      -1.66     1.6251
 美元/加元                        1.0352     1.0347      +0.05      +4.34     0.9921
 澳元/美元                        0.9487     0.9463      +0.25      -8.72     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2344     1.2347      -0.02      +2.23     1.2075
 欧元/英镑                        0.8487     0.8488      -0.01      +4.60     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8353     0.8316      +0.44      +0.85     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9730     5.9965      -0.39      +7.37     5.5630
 欧元/挪威克朗                    8.0998     8.1254      -0.32     +10.35     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4611     6.4736      -0.19      -0.58     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7639     8.7758      -0.14      +2.17     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)
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