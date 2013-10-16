《全球汇市》美元上涨，因美国参议院宣布达成上调举债上限协议

* 美国参议院宣布达成上调举债上限协议

* 参议院协议可能将获得众议院通过

* 美元/日圆在约三周高位交投

路透纽约10月16日 - 美元兑多数主要货币周三上涨，此前美国参议院宣布达成协议，可避免美国出现债务违约，并重开已经部分关门两周的政府。

美元兑日圆稍早升至三周高位，兑欧元触及两周高位，因投资人一直指望美国能在10月17日举债上限限期前达成协议。

参议院民主党领袖里德和参议院共和党领袖麦康奈尔宣布达成协议，预计将在参议院迅速获得批准。该协议主要的批评人士-德州共和党参议员Ted Cruz表示不会动用程序行动拖延投票。

周三达成的协议将延长美国举债上限直至2月7日，不过如果国会在明年年初未能采取行动，美国财政部将有工具可以在该日期后仍暂时延长借款。该协议还同意在1月15日前向政府拨款。

“这对美元是短期利多，因看来众议院也将同意该协议。如果众议院批准，那么这就是扭转局面的大事件了。”RBS Securities汇市策略师Brian Dangerfield表示。

利多消息也扶助刺激一些风险意愿，推高美元兑瑞郎和英镑。

纽约尾盘，美元兑日圆 升0.7%，报98.81日圆，盘中触及98.97日圆的9月27日来最高。美元指数 持平，报80.507，日高为80.754，为9月18日来首见。

惠誉警告可能下调美国主权评等，指因有关上调举债上限的政治争斗，美元一度因此受压。

但随着全球交易时段的展开，人气变得更为积极。

随着美国政治僵局预计暂时得以化解，市场焦点将再度回到美国经济基本面上。Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，因美国政府部分关门可能影响经济成长，美元基本面的状况看来有些勘疑。

欧元兑美元 变动不大，报1.3526美元，稍早触及1.3472美元的两周低点。

英镑兑美元 跌0.3%，报1.5951美元，美元兑瑞郎 升0.1%，报0.9137瑞郎。

分析师表示，即便美国在最后一刻达成协议，这对美元的提振可能仅是短期的，因华盛顿整个的财政局面可能拖累美联储开始缩减购债刺激措施的行动。

“美联储将在今年余下时间保持目前的每月购债规模的可能性增加，这可能拖美元的后腿。”BNY Mellon市场策略部门董事Samarjit Shankar表示。

如果美国参众两院周四前未能达成协议，从债权人到失业金的支票在一段短时间内可能都无法按时兑现。但分析师警告，政府公债违约可能很快造成后果，可能造成美国金融业资金冻结，威胁全球经济。

在美国真正上调法定举债上限前，投资人料正规避10月下半月到期的国库券，因可能出现技术性违约。(完)

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