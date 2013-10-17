《全球汇市》美元下滑，投资人聚焦政府关门对经济的影响

* 投资人聚焦美国经济成长和美联储刺激措施前景

* 美国参众两院通过议案避免债务违约

* 美元兑日圆从三周高位回落

路透纽约10月17日 - 美元兑欧元周四下滑至逾八个月最低，因美国债务僵局结束，投资人关注焦点转向美国债务僵局以及政府停摆两周的经济影响，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持刺激措施的可能性。

分析师表示，美国政府停摆两周以及就上调举债上限的争执挫伤了投资人和企业的信心，殃及全球最大经济体的经济成长前景。

这可能令美联储至少要等到明年年初才开始缩减购债。美国公债收益率 下滑，拖累美元兑日圆等多数主要货币走软。

“在举债上限得到解决的背景下，美元走势非常疲弱。”野村汇市策略部门全球主管Jens Nordvig称。

“很难了解这是同拖延经济成长和美联储缩减购债有关，抑或是否投资人开始要求美元政治风险溢价，目前我们不赞成作多美元。”

欧元兑美元 高见1.3681美元，为2月初来最高，纽约尾盘升1.1%，报1.3678美元，为一个月最大单日百分比升幅。

美元指数 跌0.8%，报79.696，此前一度跌至2月7日来最低的79.613。

美元兑日圆 跌0.8%，报97.88日圆，从全球汇市稍早所创的三周高位99.00日圆回落。周四美元兑日圆的低点为一周最低，今日跌幅也是一个月最大百分比跌幅。

在美国政府恢复运作以后发布的首批经济数据中，劳工部公布上周初请失业金人数从六个月高位回落。另一报告显示，大西洋沿岸中部地区10月制造业活动扩张，但较9月放缓。

美元起初因财政僵局化解希望而上涨，但之后丧失动能，在美国参众两院都通过协议后，美元兑日圆更是跌至盘内低点。

美元对债务僵局和政府重开反应负面可能是因债务协议仅是暂时的本质，德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。

“该协议将遗留持续的财政不确定性，有可能带来又一波的干扰事件。”Ruskin称。

而且，他表示，即将发布的9月经济数据将被视为是反映债务上限危机前的情况，无法完全反映出美国经济成长动能。

“这个再加上被扭曲的10月数据，预示美联储几个月都无法得到足够的可靠数据来考虑缩减购债。”

美联储周三公布的褐皮书显示，华盛顿预算僵局引发的不确定性，将信心压低了一些。

金价周四跳升3%，因市场相信美联储将推迟缩减购债。

中国大公国际资信评估有限公司周四称，虽然美国债务上限问题暂时得到解决，但其高度依赖借新还旧维持偿债能力，大公决定将之前被列入负面观察名单的美国本外币主权信用等级从A下调至A﹣，展望维持负面。 这也增加了美元颓势。

尽管在中国以外的影响不大，但其他评等机构的行动也令投资人担忧。

Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示，“当美国公债最大的海外持有国的评等机构在三年内第二次下调美国债信评等，中国当局会加以重视。”

美元的全线跌势，也提振高收益和成长题材货币，如澳元 和新西兰元 均升至多个月新高。

澳元兑美元升穿据报的期权阻力位，触及四个月高位，纽约尾盘报0.9634美元，升1%。新西兰元兑美元创下五个月高位，尾盘报0.8502美元，升0.8%。

在36种交投最为活跃的货币中，本月迄今仅有四种兑美元下滑，一种持平，其他31种均上涨。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价