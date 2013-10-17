版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 06:17 BJT

更新版-《全球汇市》美元下滑，投资人聚焦政府关门对经济的影响

今日       上日       当日     今年以来    2012年
                                收市价     收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3675     1.3534      +1.04      +3.65     1.3194
 美元/日圆                         97.89      98.76      -0.88     +12.85      86.74
 欧元/日圆                        133.86     133.63      +0.17     +16.96     114.45
 美元/瑞郎                        0.9023     0.9132      -1.19      -1.44     0.9155
 英镑/美元                        1.6164     1.5948      +1.35      -0.54     1.6251
 美元/加元                        1.0288     1.0326      -0.37      +3.70     0.9921
 澳元/美元                        0.9631     0.9551      +0.84      -7.33     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2340     1.2361      -0.17      +2.19     1.2075
 欧元/英镑                        0.8461     0.8481      -0.24      +4.28     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8481     0.8423      +0.69      +2.39     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.9290     5.9913      -1.04      +6.58     5.5630
 欧元/挪威克朗                    8.1090     8.1074      +0.02     +10.47     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4004     6.4804      -1.23      -1.51     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.7523     8.7715      -0.22      +2.04     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐