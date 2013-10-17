更新版-《全球汇市》美元下滑，投资人聚焦政府关门对经济的影响

标题新闻：克里姆林宫周五呼吁各方在朝鲜半岛问题上保持克制，希望用外交手段化解危机
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3675 1.3534 +1.04 +3.65 1.3194 美元/日圆 97.89 98.76 -0.88 +12.85 86.74 欧元/日圆 133.86 133.63 +0.17 +16.96 114.45 美元/瑞郎 0.9023 0.9132 -1.19 -1.44 0.9155 英镑/美元 1.6164 1.5948 +1.35 -0.54 1.6251 美元/加元 1.0288 1.0326 -0.37 +3.70 0.9921 澳元/美元 0.9631 0.9551 +0.84 -7.33 1.0393 欧元/瑞郎 1.2340 1.2361 -0.17 +2.19 1.2075 欧元/英镑 0.8461 0.8481 -0.24 +4.28 0.8114 新西兰元/美元 0.8481 0.8423 +0.69 +2.39 0.8283 美元/挪威克朗 5.9290 5.9913 -1.04 +6.58 5.5630 欧元/挪威克朗 8.1090 8.1074 +0.02 +10.47 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4004 6.4804 -1.23 -1.51 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.7523 8.7715 -0.22 +2.04 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透上海4月14日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *应城市蒲阳 12 7 4/13簿记建档 6.50% 上限6.80% AA- 1.125 第3-7年末还20%本金 开发投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *岳阳惠