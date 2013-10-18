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亚洲 | 2013年 10月 18日 星期五 12:31 BJT

《全球汇市》美元接近八个月低点，关注美国财政僵局对经济的影响

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3661      1.3675       -0.10       +3.54      1.3194
 美元/日圆                            97.96       97.89       +0.07      +12.94       86.74
 欧元/日圆                           133.83      133.86       -0.02      +16.92      114.46
 美元/瑞郎                           0.9029      0.9023       +0.07       -1.38      0.9155
 英镑/美元                           1.6146      1.6164       -0.11       -0.65      1.6251
 美元/加元                           1.0297      1.0288       +0.09       +3.79      0.9921
 澳元/美元                           0.9616      0.9631       -0.16       -7.48      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8455      0.8481       -0.31       +2.08      0.8283
 澳元/日圆                           94.220      94.280       -0.06       +4.54      90.130
 新西兰元/日圆                       82.810      83.020       -0.25      -41.19     140.820
 英镑/日圆                           158.18      158.23       -0.03      +12.33      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1370      1.1345       +0.22       -9.33      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
          
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 (编译 李春喜 审校 李爽)
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