《全球汇市》美元指数触及八个半月低点，因美国经济堪忧

* 欧元兑美元接近今年高位

* 美联储今年料不会缩减购债的预期令美元承压

* 市场下个关注点是周二的美国非农就业数据

路透纽约10月18日 - 美元兑欧元和兑一篮子主要货币周五跌至八个半月低位，因市场揣测本月美国政治僵局的遗留影响，可能会阻碍美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤出货币刺激政策。

交投清淡，因投资人为下周众多美国经济数据作准备。下周二，美国将公布9月非农就业报告。

分析师表示，投资人担心政府关门对美国经济的负面冲击以及美联储可能在明年的相当长一段时间内都将维持购债计划完整，这令美元承压。这可能带动欧元兑美元升向1.40美元。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，举债上限限期前一刻达成的短期预算解决方案也“挫伤对美元的信心，因这可能在圣诞假期后再度引发僵局。”

美元指数 降至2月初以来最低位79.478。纽约尾盘报79.625，当日持平。

本周该指数下跌约1%，创下美联储意外决定维持购债规模不变后的9月20日该周以来最大单周跌幅。

欧元兑美元 升至1.3703，此为2月初以来最高点，当时欧元升至2013年内高位1.3711。纽约尾盘，欧元升0.1%，报1.3686美元，本周升1%，为9月20日来表现最好的一周。

就在一个多月前，分析师还确信美联储已准备好采取首轮措施，收缩已经推出五年之久的超宽松货币政策。

但美联储9月意外决定暂不削减刺激政策后，接着政府停摆16天，而后就债务上限达成协议，这意味着这些问题都可能会在明年初卷土重来。

花旗分析师表示，欧元可能在短期内逼近1.40美元，因预期美联储将推迟缩减购债。他们预计欧元将因“避险和美元替代储备货币功能”而获得买盘。

根据美国民主党和共和党在最后关头达成的协议，将为政府拨款至1月15日，并将举债权限延长至2月7日。

政府恢复运作后，周四公布的首批美国数据相当乐观。但主要关注点仍在9月就业报告，根据路透调查，分析师预计9月美国新增非农就业岗位18万。

“市场冲击可能被有所削弱，因投资人不相信美联储会有足够信息来采取同9月决定真的不同的行动。”瑞银在研究报告中指出。

美元兑日圆同样走势艰难，此前美国公债收益率的下跌削弱了美元吸引力。美元兑日圆 小跌至97.80日圆，低于周四触及的三周高点99日圆。本周美元兑日圆跌0.8%，为9月27日来表现最差的一周。

但一个月美元/日圆隐含波动性 降至九个月低点，分析师表示，这反映出市场预期美元兑日圆可能将困于96.50-99日圆的近期交投区间内。

澳元兑美元 升至四个月高点，受助于中国第三季国内生产总值(GDP)增速反弹至7.8%。 纽约尾盘，澳元兑美元升0.4%，报0.9672美元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价