《全球汇市》美元兑日圆上涨，美国就业数据可能影响美联储缩减购债前景

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 美元指数持于八个月低点上方
* 关注周二美国就业数据
* 美国9月成屋销售下滑，价格升势放缓
* 就业数据料为美联储缩减购债前景提供线索
路透纽约10月21日 - 美元兑日圆周一上扬，投资者翘首以待周二美国将公布的就业数据，这一数据可能重新引发美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减购债规模的争论。
美国劳工部较原计划晚了逾两周才发布9月就业数据，因华盛顿的政治僵局令美国政府部分关门了16天。
政府关门预计对经济造成了足够大的伤害，以至于市场认为美联储可能将推迟缩减购债几个月。
如果该数据强劲，那么对于美联储是否将在今年缩减刺激措施的臆测可能再度浮现，从而为汇市增添一些波动。
市场预期9月非农就业岗位料增加18万个，失业率料持稳于7.3%。
“暂时所有焦点都集中在周二将出炉的美国非农就业报告，市场预计非农就业岗位增幅接近18万，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示，“如果数据接近预期，美元可能在本周出现释然性反弹。”
纽约尾盘，美元兑日圆 升0.5%，报98.18日圆，但仍低于上周四触及的近三周高位99.00日圆。
美元指数 升0.1%，报79.698，高于上周五触及的2月来最低79.478。
虽然大多数市场人士均预计美联储将于明年缩减购债，也有一些分析师仍认为美联储可能从12月开始缩减购债。
尽管财政僵局令美国处于违约边缘，但如果包括非农就业报告在内的一连串即将出炉的美国数据显示经济势头增强，那么这种预期可能升温。
美国经济适度成长，通胀温和，经济环境不是太冷，也不过热。
“如果就业市场较市场预期和美联储目前认为的要强劲，我们将看到市场迅速出脱美元空头和公债多头，”花旗旗下CitiFX策略师在研究报告中表示。
“首先，这会打击风险值较高的G10和新兴市场货币，”该行表示，“较长期而言，如果相对于周期性劳动力闲置，结构性失业更为严重的话，我们预计美联储有可能不得不降低对就业市场的期望。”
“这会对美元有利，因为美联储会较投资人认为的更快变得对通胀更强硬。”CitiFX称。
其他分析师谨慎地认为，非农就业报告即便有什么影响，可能也不会太大。
“美联储提到美国财政僵局是9月维持第三套量化宽松政策不变的一个原因，我们认为无论明天的非农就业报告如何，美联储的担忧在10月变成事实将令其有理由维持刺激政策，”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。
芝加哥联储银行总裁埃文斯周一表示，美联储“很难”在12月会议召开时就对美国经济复苏的力度具备十足信心，来开始缩减大规模购债措施。
美国今日公布的成屋销售数据显示，9月成屋销售下滑，房价增幅为五个月最慢，这是抵押贷款利率上升影响楼市复苏的最新迹象。
根据路透数据，欧元兑美元 持稳，报1.3678美元，但离上周五触及的八个月高位1.3703美元不远，触手可及今年高位1.3711美元。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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