版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 22日 星期二 06:49 BJT

更新版-《全球汇市》美元兑日圆上涨，美国就业数据可能影响美联储缩减购债前景

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3681    1.3684     -0.02     +3.69    1.3194
 美元/日圆                      98.18     97.70     +0.49    +13.19     86.74
 欧元/日圆                     134.28    133.74     +0.40    +17.33    114.45
 美元/瑞郎                     0.9019    0.9017     +0.02     -1.49    0.9155
 英镑/美元                     1.6145    1.6165     -0.12     -0.65    1.6251
 美元/加元                     1.0300    1.0285     +0.15     +3.82    0.9921
 澳元/美元                     0.9648    0.9675     -0.28     -7.17    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2337    1.2340     -0.02     +2.17    1.2075
 欧元/英镑                     0.8469    0.8461     +0.09     +4.38    0.8114
 新西兰元/美                   0.8449    0.8498     -0.58     +2.00    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9180    5.8970     +0.36     +6.38    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   8.0972    8.0700     +0.34    +10.31    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.3928    6.4130     -0.31     -1.63    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7470    8.7767     -0.34     +1.97    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
   (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             



 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐