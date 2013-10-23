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亚洲 | 2013年 10月 24日 星期四 06:37 BJT

更新版-《全球汇市》美元、日圆和瑞郎上涨，因中国短期利率上升

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3774    1.3780     -0.04     +4.40    1.3194
 美元/日圆                      97.36     98.13     -0.78    +12.24     86.74
 欧元/日圆                     134.09    135.20     -0.82    +17.16    114.45
 美元/瑞郎                     0.8919    0.8946     -0.30     -2.58    0.9155
 英镑/美元                     1.6162    1.6234     -0.44     -0.55    1.6251
 美元/加元                     1.0381    1.0284     +0.94     +4.64    0.9921
 澳元/美元                     0.9626    0.9706     -0.82     -7.38    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2290    1.2328     -0.31     +1.78    1.2075
 欧元/英镑                     0.8522    0.8491     +0.37     +5.03    0.8114
 新西兰元/美                   0.8389    0.8513     -1.46     +1.28    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9170    5.8967     +0.34     +6.36    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   8.1534    8.1234     +0.37    +11.08    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.3713    6.3664     +0.08     -1.96    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7737    8.7739     -0.00     +2.28    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
    (完)
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)
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