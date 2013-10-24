《全球汇市》美元兑欧元跌至两年低点，因预期美联储将维持购债至明年

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
* 欧元兑美元触及两年高位1.3825美元，但进一步上涨可能有困难
* 美元走软，因预期美联储维持政策以及美国公债收益率下滑
* 中国数据一度提振澳元
路透纽约10月24日 - 美元兑欧元周四跌至两年低点，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将维持购债直至明年。
欧元摆脱显示欧元区10月制造业成长步幅意外放缓的数据影响。传闻称亚洲央行大量买入也提振欧元表现。
本月稍早美国政府部分关门以及9月就业数据逊于预期加重投资人对经济的担忧。路透调查显示，美国一级市场交易商中大多数预计美联储要到明年3月才开始缩减刺激措施。
“针对美元，我们近期转为少量空头仓位。”Mellon Capital资产配置投资组合管理部门主管Vassilis Dagioglu表示。
“自5月认为美联储将缩减购债引发的持续看多美元题材目前看来已经降温。”
欧元兑美元 升0.2%，报1.3803美元，根据路透数据，稍早触及2011年11月来最高的1.3825美元。
Markit欧元区10月综合采购经理人指数(PMI)初值降至51.5，低于分析师预估的52.5。9月PMI终值为52.2，创两年高位。
一些分析师表示，欧元要持续突破1.38美元可能有困难。
“欧元区数据令人失望的基调将暗示欧元目前看来可能见顶。这令欧元/美元升势受限。”Rabobank高级汇市策略师Jane Foley表示。
美元指数 触及近九个月低点79.081，纽约尾盘跌0.1%，报79.184。
美国公布的最近一周初请失业金人数降幅小于预期，经季节调整至35万。不过，该数据没有反映真实情况，因加州继续处理电脑问题导致的申请积压。
美国10年期公债收益率 周三下滑至三个月低点，进一步打压美元吸引力。
根据路透数据，美元兑日圆 跌0.1%，报97.28日圆，但持于周三触及的两周低点97.13日圆之上。
10月汇丰中国制造业采购经理人(PMI)数据触及七个月高位，受到新订单强劲增加的带动，数据提振澳元兑美元 ，纽约尾盘跌0.1%，报0.9614美元。
分析师表示，仍担心中国货币市场利率上升，这可能令澳元承压。中国银行间市场指标七天质押式回购利率周四升近一个百分点，因中国央行连续第二周让资金流出货币市场。
“这些潜在的担忧令澳元和加元等中国相关货币未能参与较广泛的风险货币升势。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
新西兰元兑美元 跌0.5%，报0.8347美元，加元兑美元 也跌0.4%，报1.0423加元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
路透4月5日 - 东南亚股市，除菲律宾股市 和印尼股市 之外，周三收盘小跌，投资者等待美国总统特朗普和中国主席习近平的会晤。 中国外交部上周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。 菲律宾股指连续第三日上涨，收在逾五个月高位，收盘涨1.9%。 印尼股市连续第三个交易日创下纪录高点，原材料和金融股领涨。该指数日内上涨0.45%。 Bank Central Asia 和Chandra Asri Petrochemical 收于纪录高点。 其他地区股市则小幅下滑。 亚洲股市周三小升，获益于中国内地股市反弹带动，不过由于投资者仍心怀谨慎，不愿大举下注。 涨跌 当日 今年以来 2016年