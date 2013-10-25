《全球汇市》欧元兑美元接近两年高位，前景仍看好

* 德国公布Ifo数据后，欧元兑美元徘徊在两年高位下方

* 欧元兑疲弱的美元仍在升势中兑日圆从两周低点反弹

* 最近一周投机商

* 美元减少美元多头押注

路透纽约10月25日 - 欧元兑美元周五上涨，在两年高点下方徘徊，尽管德国Ifo企业景气判断指数疲弱，但无损投资人对欧元的青睐。

德国Ifo企业景气判断指数六年内首次意外下滑，引发投资人担心欧元走强对欧元区出口商的影响。

周四欧元区公布的民间企业调查也不及预期，显示欧元区经济复苏已经停滞。

许多分析师表示，欧元可能升向1.40美元，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续维持货币刺激规模，美元受创，投资人寻求美元的替代货币。

“鉴于市场预期美联储将维持量化宽松政策直至明年初，交易商继续在兑美元的交易中最看好欧元。”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

Schlossberg指出，相比而言，市场人士预计欧洲央行不会改变货币政策，尽管近期欧元区数据疲弱。这会令欧元继续获得良好买盘，至少是兑美元。

下周，投资人将关注美联储货币政策会议，美联储将可能暗示将维持目前的购债规模，这对美元不利。

在本月稍早部分关门16天后，美国政府正补发积压的经济数据。

这些数据大致支持了美联储需要维持目前购债规模，以支撑自夏季末已经放缓的经济复苏的观点。

分析师预计，下周二和周三美联储货币政策会议上政策制定者将决定维持目前每月850亿美元的购债规模。他们预计美联储将维持这一规模直至明年3月。

纽约尾盘，欧元兑美元 升0.1%，报1.3808美元，离稍早触及的2011年11月来最高1.3832美元不远。

本周欧元势将收高近0.9%，为连升第二周。本月迄今，欧元升2.1%，年度升幅达到4.6%。

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据，汇市投机商在截至10月1日该周减持美元多头押注至2月来最低水准。

一些欧元区官员已经表示对欧元强劲并不担心，有报道援引欧洲央行执委亚斯穆森称，欧洲央行不担心欧元的水准。

不过，Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner认为，欧洲央行对强势欧元的论调可能在某一时点改变。

“欧元区官员不太可能对欧元上涨威胁到脆弱的经济复苏坐视不管，”Esiner称，“政策制定者对欧元强势的口头干预增加将进一步限制欧元升势。”

欧元兑日圆 升0.2%，报134.48日圆。

美元指数 持平，报79.178，脱离近九个月低点78.998。美元指数的组成主要由欧元主导。

分析师认为，本月美国政府部分关门16天可能令美国第四季国内生产总值(GDP)年率增幅减少多达0.6个百分点，并损及消费者和企业信心。

但是一些分析师称，欧元易受欧元区羽翼未丰的经济复苏失去动能的迹象影响，特别是欧元强劲不利欧元区的出口商。欧元贸易加权指数 处于两年高位。

在美国地质调查局报告日本本州岛以东231海里发生7.6级地震后，日本气象厅日本当地时间周六早发布“黄色”预警，指一小型海啸将到达福岛海岸。之后美元兑日圆小幅缩减涨幅。

根据路透数据，美元兑日圆 升0.1%，报97.38日圆，脱离两周低点96.92日圆。(完)

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