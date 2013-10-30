《全球汇市》美联储宣布维持购债后，美元兑欧元和日圆上涨

* 美元指数连升第四日

* 美联储维持每月850亿美元的购债规模

* 美联储称金融状况较9月宽松

路透纽约10月30日 - 美元兑欧元和日圆周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，将维持经济刺激措施，但放弃了金融市况收紧的措辞。

在美联储宣布了市场普遍预期中的决定后，交易商回购美元。近期交易商不断增加美元空头押注，因预期美联储在明年前不会开始缩减每月850亿美元的购买资产计划。

美联储承认经济前景转弱，部分因本月稍早美国政府部分关门。但美联储也表示，就业市场显露“一些”进一步改善，且在经济前景风险中没有沿用近几个声明中提及的“金融市况收紧”的措辞。

“美联储在声明中没有提及金融市况紧张的事实依我看就相当于对通胀态度强硬，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。

“美联储基本上就是在暗示可能会更早，而不是推迟缩减购债。之前，市场预计会在3月缩减购债，现在很有可能会在12月。因此美元上涨。”

欧元兑美元 跌0.2%，报1.3726美元，在稍早数据显示欧元区10月经济景气指数跳升后，欧元一度上涨。

上周五，欧元兑美元触及23个月高位1.3832美元，交易商称，欧元未能持续在1.3800美元之上有进一步突破，令其易出现修正走势。

根据路透数据，美元兑日圆 升0.5%，报98.62日圆，此前触及近两周高位98.67日圆。

美联储的声明符合当前对美联储将在2014年初缩减购债的预期，法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“美元在声明后走强的原因是市场在会议前作空了美元，交易商基本上是在空头回补，”他表示。

美元指数 连升四日，涨0.2%，报79.773，进一步远离上周五触及的九个月低点78.998。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月ADP民间就业人数增加13.0万人，增幅为4月来最低。路透访查的分析师预估为增加15.0万人。

美国劳工部周三公布，9月CPI较上年同期上涨1.2%(预估为上涨1.2%)，同比增幅为4月以来最小。 (完)

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