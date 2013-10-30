《全球汇市》美联储宣布维持购债后，美元兑欧元和日圆上涨

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
* 美元指数连升第四日
* 美联储维持每月850亿美元的购债规模
* 美联储称金融状况较9月宽松
路透纽约10月30日 - 美元兑欧元和日圆周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，将维持经济刺激措施，但放弃了金融市况收紧的措辞。
在美联储宣布了市场普遍预期中的决定后，交易商回购美元。近期交易商不断增加美元空头押注，因预期美联储在明年前不会开始缩减每月850亿美元的购买资产计划。
美联储承认经济前景转弱，部分因本月稍早美国政府部分关门。但美联储也表示，就业市场显露“一些”进一步改善，且在经济前景风险中没有沿用近几个声明中提及的“金融市况收紧”的措辞。
“美联储在声明中没有提及金融市况紧张的事实依我看就相当于对通胀态度强硬，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。
“美联储基本上就是在暗示可能会更早，而不是推迟缩减购债。之前，市场预计会在3月缩减购债，现在很有可能会在12月。因此美元上涨。”
欧元兑美元 跌0.2%，报1.3726美元，在稍早数据显示欧元区10月经济景气指数跳升后，欧元一度上涨。
上周五，欧元兑美元触及23个月高位1.3832美元，交易商称，欧元未能持续在1.3800美元之上有进一步突破，令其易出现修正走势。
根据路透数据，美元兑日圆 升0.5%，报98.62日圆，此前触及近两周高位98.67日圆。
美联储的声明符合当前对美联储将在2014年初缩减购债的预期，法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
“美元在声明后走强的原因是市场在会议前作空了美元，交易商基本上是在空头回补，”他表示。
美元指数 连升四日，涨0.2%，报79.773，进一步远离上周五触及的九个月低点78.998。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月ADP民间就业人数增加13.0万人，增幅为4月来最低。路透访查的分析师预估为增加15.0万人。
美国劳工部周三公布，9月CPI较上年同期上涨1.2%(预估为上涨1.2%)，同比增幅为4月以来最小。 (完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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