《全球汇市》欧元势将录得16个月来最大单周跌幅，因押注ECB将放宽政策

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 欧元兑美元连跌第五日，且可能进一步下跌
* 交易商臆测欧洲央行将减息，因通胀回落
* 美元指数升至9月中来最高
路透纽约11月1日 - 欧元兑美元周五连跌第五日，势将录得16个月来最大单周跌幅，因对欧洲央行(ECB)将进一步货币放宽货币政策以保护经济成长的臆测不断升温。
欧元可能进一步下滑，因交易商表示，欧元近几个月的涨势过了头。欧元兑美元上周五升至1.38美元上方的23个月高位，较7月初上涨逾8%。
欧元区通胀骤降使部份地区出现通缩的可能性增加，且致使投资人押注欧洲央行将被迫在未来几个月放宽货币政策。欧元区减息将蚕食欧元对其他主要货币的利率优势。
“臆测欧洲央行可能在下周会议减息，使欧元/美元在美元新一轮反弹势头中受创最重，”纽约梅陇银行市场策略部董事Samarjit Shankar说。
根据路透数据，欧元兑美元 低见1.3478美元，此为10月16日来最低。最新下跌0.7%，报1.3488美元，周四下挫1.1%，录得逾六个月来最大单日跌幅。
在欧洲央行下周会议前，欧元短期支撑位在大约1.3480美元。一些交易商说，如果欧元跌穿该水平，将可能跌向1.3250美元或甚至1.30美元。
以欧元目前水平来看，欧元本周势将下跌2.3%，录得7月初来最大单周跌幅。
欧洲央行周四将召开会议。已消化欧洲央行将在来年进一步放宽政策的货币市场目前反映，存在欧洲央行在未来几个月采取行动的可能性。
法国巴黎银行外汇策略师Vassili Serebriakov说，该行预期欧洲央行将在11月会议上按兵不动，要等到12月会议才减息。法国巴黎银行预期，欧元年底目标位在1.32美元。
欧元兑美元的跌势为两个月来最长。欧元兑日圆 也下滑，跌0.3%，报133.19日圆，但兑英镑上涨0.1%，因英镑承压，受累于英国制造业数据令人失望。
美元兑日圆 涨0.4%，报98.76日圆，且可望录得1.4%的周度升幅，将为7月中来表现最好的一周。
美元指数 升0.7%，至9月中来最高的80.729，远高于上周触及78.998的九个月低位。
美联储周三在政策声明中放弃9月声明中提到金融状况紧蹙的措辞，之后美元上涨。
花旗集团旗下CitiFX的G10策略师Richard Cochinos表示，投资人应该预计将有更多美元买入和欧元卖出。
“随着欧元经济成长状况发生改变，一直以来支持欧元/美元的股票投资资金流应该减少，”Cochinos说，“从股票头寸来看，投资人刚开始调整头寸。”
数显示，尽管10月上半月美国政府部份关门，但10月制造业活动扩张速度仍为两年半来最快，这也为美元助力。
美国圣路易斯联储总裁布拉德称，希望在开始缩减购债规模前看到通胀重新向目标水平攀升。 (完)
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路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)