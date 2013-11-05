《全球汇市》欧元在欧洲央行会议前下跌，经济数据提振美元上涨

* 欧元兑英镑触及一个月低位，兑日圆跌至近四周低点

* 焦点在周四欧洲央行会议，一些投资人消化欧洲央行将降息的预期

* 英镑上涨，受助于英国服务业数据强劲

路透纽约11月5日 - 欧元兑美元周二下滑，受累于市场臆测欧洲央行可能在本周政策会议后暗示进一步放宽政策，或甚至减息。

数据显示美国服务业活动升温，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激计划的机率上升，这增强了美元上涨动力。

欧洲央行决策者周四开会。欧元区通胀率下滑，以及预期明年欧元区经济成长率将略低于之前的预估，提高了呼吁欧洲央行减息的声浪，该央行最早可能在这次政策会议采取行动。

“未来一两周，可能看到欧元继续走软，但将全部取决于欧洲央行的政策决定，”Tempus汇市策略师John Doyle说。

根据路透数据，欧元兑美元 跌0.3%，至1.3472美元，此前跌至1.3448美元的日内低位，且回跌向周一触及的七周低位1.3441美元。

Intesa Sanpaolo汇市策略师Asmara Jamaleh说，尽管她预期欧洲央行周四不会采取任何行动，但鉴于欧元区和美国经济前景南辕北辙，欧元很可能将继续疲弱。

但她补充说，自欧元区通胀数据公布以来，欧元近期的跌幅“相当大”。只要欧元留守在技术支撑位约1.3425美元的上方，欧元进一步下跌可能受限。她表示，欧元未来几个月可能跌至1.30美元以下。

分析师说，技术指标也表明欧元下跌动能不断增强，且持续出脱多头头寸，将令欧元跌势加速。下一个下行目标在大约1.3294美元，为欧元7-10月升势的50%回档位。

欧元兑英镑 最新下跌0.8%，至0.8396英镑，此前跌至10月初来的最低位，因数据显示英国10月服务业活动扩张速度为16年来最快，凸显英国和欧元区经济前景差距拉大。

英镑兑美元 升0.5%，至1.6046美元。

“投资人对英国明年经济成长前景越来越有信心，”BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg说，“今日英镑可能尝试升至1.6100美元水平。”

欧元兑日圆 跌0.3%，报132.790日圆，稍早触及10月10日来最低水平。

美元指数 升0.2%，至80.703，低于周一触及的七周高位80.930。

美元兑日圆 几无变动，报98.56日圆，在美国供应管理协会(ISM)服务业指数公布后缩减跌幅。ISM公布10月非制造业指数为55.4，预估为54.0；9月为54.4。

“报告整体表明美国经济基础相当稳健，支持美联储在未来几次会议上缩减刺激规模的可能性，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

澳元下滑，澳洲央行周二连续第三个月将利率维持在2.5%的纪录低位不变，表示此前降息仍在支撑需求，但警告称如果澳元不贬值，或不可能实现经济的完全复苏。

澳元兑美元 跌0.2%，报0.9495美元。(完)

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