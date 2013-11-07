《全球汇市》欧元微升，市场预期欧洲央行将维持利率不变

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3517 1.3510 +0.05 +2.45 1.3194 美元/日圆 98.69 98.65 +0.04 +13.78 86.74 欧元/日圆 133.40 133.29 +0.08 +16.56 114.45 美元/瑞郎 0.9122 0.9122 +0.00 -0.36 0.9155 英镑/美元 1.6075 1.6079 -0.02 -1.08 1.6251 美元/加元 1.0413 1.0418 -0.05 +4.96 0.9921 澳元/美元 0.9484 0.9520 -0.38 -8.75 1.0393 新西兰元/美 0.8363 0.8375 -0.14 +0.97 0.8283 元 欧元/瑞郎 1.2333 1.2325 +0.06 +2.14 1.2075 欧元/英镑 0.8408 0.8400 +0.10 +3.62 0.8114 欧元/瑞典克 8.7740 8.7763 -0.03 +2.29 8.5777 朗 美元/挪威克 5.9749 5.9520 +0.38 +7.40 5.5630 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 王洋)
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