《全球汇市》欧元下滑，此前欧洲央行意外减息和美国GDP数据优于预期

* 欧洲央行意外减息至0.25%

* 欧洲央行总裁德拉吉预期低通胀将持续较长时间

* 美国第三季经济成长加速

* 美国10月非农就业报告周五出炉

* 美元兑欧元和日圆上升至数周高位

路透纽约11月7日 - 欧元兑美元周四下跌至逾七周低位，此前欧洲央行宣布减息，且表示如果必要，将维持宽松政策，令投资人感到意外。

令美元上涨的另一个原因是数据显示美国第三季经济成长加速，且最新一周初请失业金人数下降，支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍晚缩减刺激计划的可能性。

欧洲央行周四宣布减息至纪录低位0.25%，对通胀骤降做出反应。尽管一些市场人士原本预期欧洲央行最早在本周减息，但交易商表示，大部份人士预计欧洲央行会等到12月才行动。

欧洲央行总裁德拉吉在央行会议后的记者会上表示，欧元区通胀可能在较长一段时间保持在低位，且央行预期，将在较长时间内维持利率在目前或更低的水平。

“在美联储开始缩减宽松货币政策的日子看似日益临近之时，欧洲央行对通胀采取更加温和的立场，使两家央行的政策前景背道而驰，预示着欧元在未来几周将大幅贬值，”Western Union Business Solutions市场高级分析师Joe Manimbo说。

欧元兑美元 跌0.7%，至1.3422美元，路透数据显示，稍早低见1.3295美元，追平9月16日的日内低位。在跌穿位于从7月初低位划出的一条趋势线上的1.3462美元强劲支撑位后，欧元跌势加速。

“市场还没有消化欧洲央行减息的消息。所以欧元将进一步下跌，将跌向1.32美元区域，”法国兴业汇市策略师Alvin Tan说。

欧元兑英镑 也下挫至10个月低位，且兑日圆 跌至一个月低点。

美元指数 升至9月中来最高81.460，最新上涨0.4%，至80.801。

美国商务部公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.8%，为2012年第三季以来最高(预估为增长2.0%)，第二季为增长2.5%。

分析师称，如果美国10月就业报告强劲，且暗示经济经受住了政府在10月上半月部分关门的影响，欧元/美元可能进一步走低。

就业报告强劲将被视为使美联储在短期内开始缩减刺激规模的可能性增加，与欧洲央行宽松的政策立场形成鲜明对照。

就业报告的另一面风险是如果报告不佳，将拖累美元走低。

“就业报告低迷可能促使美联储进一步推迟开始执行退出策略的时间，且联储可能会放弃美联储主席贝南克制定的缩减购债的时间表，以促使经济更强劲地复苏，”DailyFX的汇市策略师David Song表示。

美元兑日圆 盘中攀升至近七周高位99.41日圆，后逆转涨势，日内回落0.8%，报97.87日圆，接近日低。

分析师指出，在99-100日圆间有强大的期权相关卖兴。在美元跌穿99日圆后，促使部分交易商削减多头头寸，从而导致美元大幅回落之势加速。

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