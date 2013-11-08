《全球汇市》美元大涨，美国就业数据强劲重燃联储12月缩减购债的预期

* 美国10月非农就业岗位增幅为20.4万
* 对美联储可能在12月开始缩减购债的预期升温
* 欧洲央行意外降息及标普下调法国评等后，欧元下滑
路透纽约11月8日 - 美元周五普涨，此前报告显示美国10月就业增长意外加速，令投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在年底前开始缩减刺激措施的预期升温。
美国劳工部公布，10月非农就业岗位增加20.4万，轻松超过市场预估的12.5万。报告显示经济根基扎实，政府部分关门对经济的冲击要比担心的轻。
在欧洲央行和日本央行放宽政策的情况下，联储缩减刺激措施将提升美元的收益吸引力。美元近几周下滑，因臆测美联储可能要到明年才会开始缩减每月850亿美元的购债规模。
“在政府关门和美国经济可能疲弱的情况下，今日的就业数据颇为强劲，完全改写美国经济前景，”Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示。
“我本来已经预计美联储不会在12月缩减购债了，但目前看来还是有这个可能性，”他称。
美元指数 升0.5%，报81.242，日高报81.482，为近两个月首见。
根据路透数据，欧元兑美元 跌0.4%，报1.3362美元，日低为1.3316美元，仍高于周四触及的七周低点1.3295美元。
在欧洲央行周四降息，令投资人震惊，以及标准普尔将法国信贷评等由AA+下调至AA后，欧元的负面人气积聚。
货币市场和汇市期权市场走势显示，欧元将在短期内下跌，因其丧失了同其他主要货币的收益优势。
花旗集团建议卖出欧元，目标跌至1.3050美元。
“鉴于欧洲央行认为通胀将长期保持低点，通胀进一步放缓将令负存款利率的威胁增加，这对欧元非常不利，”ING首席汇市策略师Chris Turner表示。
美元兑日圆 升1%，报99.10日圆，日高为99.21日圆。周四，美元触及近七周高位99.41日圆。
美元兑欧元势将连升两周，本周欧元兑美元跌0.9%。美元兑日圆本周将升0.4%，也是两周连涨。
一些分析师表示，就业报告的细节仍显示出就业市场有令人担心的地方，比如就业参与率不断降低。这限制了美元的升幅。
“就业报告是意外的惊喜，但还不至于让美联储重新开始讨论缩减购债，七周前他们才改变了主意，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。
就业数据公布后，美国短期利率期货走势显示，交易商预计美联储在2015年4月升息的几率为47%，2015年6月升息的几率为55%。
周四，联邦基金利率走势显示2015年4月升息的几率为43%，2015年6月升息的几率为51%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 李军; 审校 母红)