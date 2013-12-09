《全球汇市》欧元上涨，因货币市场利率攀升及中国经济数据强劲

* 欧元兑美元触及六周高位，兑日圆升至五年高点

* 欧元受助于欧元区货币市场利率走高

* 美元兑瑞郎跌至一个半月低点

* 美联储官员在会议前对缩减购债发表讲话

路透纽约12月9日 - 欧元兑美元周一升至近六周高位，兑日圆接近五年峰值，受助于欧元区货币市场条件收紧，以及中国公布了强劲的贸易数据，这提振了投资人对较高风险货币的容忍度。

尽管上周五美国公布的非农就业报告强于预期，欧元区经济状况平平、且欧洲货币政策官员不断重申利率将保持低点一段时间，但欧元表现仍具韧性。

欧元兑美元10月底触及的1.3832美元年的内高位触手可及。

周末，中国公布11月出口远胜预期，按年猛增12.7%，进口增长5.3%。

“美国公布的强劲就业数据，以及中国公布的强劲贸易数据显示全球经济成长可能比市场一致预估的要好，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

“在这种情势下，美国和中国都可能扮演全球经济成长的火车头，扶助提振欧元区走势困境。”

欧元兑美元 报1.3739美元，升0.26%，盘中高见1.3745美元。欧元区货币市场短期利率小升，欧洲央行短期内进一步放宽政策的机率很小，这支撑欧元。

欧元兑日圆高见141.93的五年高位，当日升0.62%，投资人力挺欧元在高位附近，未受欧元区信心下滑和德国工业生产降低等数据影响。

根据CitiFX的资金流动报告，自上周五美国公布就业报告以来，投资人一直在抛售美元和日圆。该行客户一直在买入欧元，花旗预计对冲基金还有更多需求。

欧元强势将美元指数 拉低至六周低点80.121，纽约尾盘跌0.22%，报80.140。

美元兑瑞郎 跌至一个半月低点，美元兑日圆 升0.39%，报103.28日圆，上周五大涨1.1%，目前美元兑日圆略低于上周二触及的103.38日圆的六个月高位。

美元跟随美国公债收益率跌势，公债收益率未能从美国就业数据中获得指引。11月美国非农就业岗位增幅超过预期，失业率也降至五年低点7.0%。

但就业数据没有强加到令市场消化美联储马上会撤走货币刺激措施的地步。因此美国公债收益率下滑，拖低美元。

ScotiaBank首次汇市策略师Camilla Sutton表示，美国整体经济环境显示可能在1月缩减购债。

“美联储将尽力在缩减购债时打消市场升息的预期，且有可能决定下调升息的失业率门槛，”Sutton称，“在这种情况下，我们预计美元将普涨。”

路透周五进行的调查显示，美联储开始缩减购债的时间不会晚于明年3月。少数一级市场交易商认为，美联储可能最早在12月就宣布缩减购债规模。

**联储官员的讲话**

美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，联储本月可能小幅缩减购债规模，以对就业市场改善的迹象做出反应。

达拉斯联储总裁费希尔表示，美联储将从下周开始缩减大规模购债计划。里奇蒙联储总裁拉克尔称，进一步货币刺激举措不可能给美国经济带来很大的帮助，进一步推进宽松政策的风险已超过其裨益。

在这三位联储官员中，只有布拉德是今年有投票权的联邦公开市场委员会(FOMC)委员。他近期表示，就业数据强劲将使联储在12月开始行动的几率增加。

“距离美联储下次政策会议仅有一周的时间，有了9月的经验，我认为市场在过度看重这些讲话对下周政策结果的重要性方面会较为谨慎。9月会议前联储官员的讲话最终证明让市场误入歧途，”汇丰控股的汇市策略师Bob Lynch表示。(完)

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