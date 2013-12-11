《全球汇市》美元指数接近六周低点，欧洲达成银行业协议前景提振欧元

瑞郎则更为强劲，瑞士通缩消退且经济增长的迹象提供扶助。
欧元兑瑞郎 报1.2211瑞郎，仅略高于周二所及的七个月低位1.2207。美元兑瑞郎周二则触及两年低位0.8850瑞郎。
外界普遍预期，瑞士央行周四政策会议将维持瑞郎/欧元的1.20汇率上限。
美元兑日圆 亦从周二高点103.40日圆跌至102.91，尽管日圆因日本央行明年料扩大资产购买规模以实现通胀目标的预期而承压。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3763 1.3759 +0.03 +4.31 1.3194
美元/日圆 102.88 102.82 +0.06 +18.61 86.74
欧元/日圆 141.62 141.47 +0.11 +23.73 114.46
美元/瑞郎 0.8871 0.8870 +0.01 -3.10 0.9155
英镑/美元 1.6447 1.6445 +0.01 +1.21 1.6251
美元/加元 1.0605 1.0599 +0.06 +6.89 0.9921
澳元/美元 0.9140 0.9150 -0.11 -12.06 1.0393
新西兰元/美元 0.8297 0.8309 -0.14 +0.17 0.8283
澳元/日圆 94.050 94.080 -0.03 +4.35 90.130
新西兰元/日圆 85.380 85.430 -0.06 +18.85 71.840
英镑/日圆 169.24 169.09 +0.09 +20.18 140.82
澳元/新西兰元 1.1007 1.1003 +0.04 -12.22 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 杜明霞；审校 龚芳)