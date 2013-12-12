《全球汇市》美元全线上扬，受美国乐观零售销售数据提振

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以来 2012年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3754 1.3785 -0.22 +4.24 1.3194
美元/日圆 103.36 102.42 +0.92 +19.16 86.74
欧元/日圆 142.14 141.22 +0.65 +24.19 114.45
美元/瑞郎 0.8891 0.8864 +0.30 -2.88 0.9155
英镑/美元 1.6348 1.6373 -0.15 +0.60 1.6251
美元/加元 1.0638 1.0588 +0.47 +7.23 0.9921
澳元/美元 0.8933 0.9048 -1.27 -14.05 1.0393
欧元/瑞郎 1.2226 1.2221 +0.04 +1.25 1.2075
欧元/英镑 0.8417 0.8418 -0.01 +3.73 0.8114
新西兰元/美元 0.8245 0.8254 -0.11 -0.46 0.8283
美元/挪威克朗 6.1940 6.1334 +0.99 +11.34 5.5630
欧元/挪威克朗 8.5197 8.4545 +0.77 +16.07 7.3403
美元/瑞典克朗 6.5940 6.5470 +0.72 +1.47 6.4986
欧元/瑞典克朗 9.0711 9.0310 +0.44 +5.75 8.5777
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 李爽)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。