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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 07:17 BJT

《全球汇市》美元全线上扬，受美国乐观零售销售数据提振

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3754 1.3785 -0.22 +4.24 1.3194

美元/日圆 103.36 102.42 +0.92 +19.16 86.74

欧元/日圆 142.14 141.22 +0.65 +24.19 114.45

美元/瑞郎 0.8891 0.8864 +0.30 -2.88 0.9155

英镑/美元 1.6348 1.6373 -0.15 +0.60 1.6251

美元/加元 1.0638 1.0588 +0.47 +7.23 0.9921

澳元/美元 0.8933 0.9048 -1.27 -14.05 1.0393

欧元/瑞郎 1.2226 1.2221 +0.04 +1.25 1.2075

欧元/英镑 0.8417 0.8418 -0.01 +3.73 0.8114

新西兰元/美元 0.8245 0.8254 -0.11 -0.46 0.8283

美元/挪威克朗 6.1940 6.1334 +0.99 +11.34 5.5630

欧元/挪威克朗 8.5197 8.4545 +0.77 +16.07 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5940 6.5470 +0.72 +1.47 6.4986

欧元/瑞典克朗 9.0711 9.0310 +0.44 +5.75 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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