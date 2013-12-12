《全球汇市》美元重拾上涨动能，澳央行总裁讲话打压澳元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
本来已经看空澳元的投资者，对史蒂文斯的讲话做出回应，打压澳元跌至逾三个月低位。澳元兑美元 周四下跌逾1%，目前在0.8913美元的低位附近交投。
首道支撑位见0.8848，此处为8月所及的低点。
“显然，在临近年底已经展示出流动性下滑迹象的市场上，这些言论提供了澳元/美元进一步下滑的空间，”悉尼摩根大通策略师Sally Auld表示。
“尽管市场不大可能立即打压澳元跌向0.85，但市场更为清楚决策者所认为的澳元/美元的合适水准，”
Auld表示，这让市场相信仍可以做空澳元，尽管澳元/美元自10月22日来下跌了7.9%。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3750 1.3754 -0.03 +4.21 1.3194
美元/日圆 103.50 103.36 +0.14 +19.32 86.74
欧元/日圆 142.31 142.16 +0.11 +24.33 114.46
美元/瑞郎 0.8892 0.8891 +0.01 -2.87 0.9155
英镑/美元 1.6341 1.6348 -0.04 +0.55 1.6251
美元/加元 1.0641 1.0638 +0.03 +7.26 0.9921
澳元/美元 0.8929 0.8933 -0.04 -14.09 1.0393
新西兰元/美元 0.8216 0.8245 -0.35 -0.81 0.8283
澳元/日圆 92.420 92.670 -0.27 +2.54 90.130
新西兰元/日圆 85.040 85.220 -0.21 +18.37 71.840
英镑/日圆 169.13 168.97 +0.09 +20.10 140.82
澳元/新西兰元 1.0864 1.0823 +0.38 -13.37 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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