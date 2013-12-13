《全球汇市》美元兑日圆升至五年高位，市场等待美联储下周会议

虽然史蒂文斯称其并没有为澳元兑美元设下特定的目标水准，但表示0.85美元的价位比0.95美元更加合理。
本来已经看空澳元的投资者，对史蒂文斯的讲话做出回应，打压澳元跌至逾三个月低位。澳元兑美元 一度低见0.8910美元，最新下滑0.1%至0.8922，周四下跌逾1%。
首道支撑位见0.8848，此处为8月所及的低点。
“显然，在临近年底已经展示出流动性下滑迹象的市场上，这些言论提供了澳元/美元进一步下滑的空间，”悉尼摩根大通策略师Sally Auld表示。
“尽管市场不大可能立即打压澳元跌向0.85，但市场更清楚决策者所认为的澳元/美元的合适水准。”
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3748 1.3754 -0.04 +4.20 1.3194
美元/日圆 103.82 103.36 +0.45 +19.69 86.74
欧元/日圆 142.73 142.16 +0.40 +24.70 114.46
美元/瑞郎 0.8900 0.8891 +0.10 -2.79 0.9155
英镑/美元 1.6340 1.6348 -0.05 +0.55 1.6251
美元/加元 1.0643 1.0638 +0.05 +7.28 0.9921
澳元/美元 0.8919 0.8933 -0.16 -14.18 1.0393
新西兰元/美元 0.8214 0.8245 -0.38 -0.83 0.8283
澳元/日圆 92.590 92.670 -0.09 +2.73 90.130
新西兰元/日圆 85.280 85.220 +0.07 +18.71 71.840
英镑/日圆 169.63 168.97 +0.39 +20.46 140.82
澳元/新西兰元 1.0853 1.0823 +0.28 -13.45 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 杜明霞；审校 李婷仪)