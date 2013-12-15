更正-《全球汇市》美元连升两日，投资人开始消化美联储下周缩减购债的可能性

(因译文有误，内文第八段“美元兑英镑跌0.3%”，应更正为“美元兑英镑涨0.3%”)

* 关注美联储下周货币政策会议

* 美元兑日圆回吐涨幅，但料在103日圆有买盘

* 紧张的流动性扶助欧元，银行提前偿还LTRO资金

* 瑞郎兑日圆触及30年高位

路透纽约12月13日 - 美元兑欧元连升第二日，因投资人开始消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周货币政策会议上宣布小幅缩减购债的可能性。

尽管市场人士普遍预计美联储不迟于3月开始缩减刺激措施，但越来越多的投资人预计美联储可能在12月17-18日货币政策会议上缩减资产购买规模。

“债市以及美元开始消化美联储下周采取小幅行动的风险增加，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

Esiner指因周四强劲的美国零售销售数据，以及本周华盛顿达成的预算协议消除了明年初围绕政府支出再度出现僵局的风险。

“预算协议大大降低了美联储官员过去提出的财政不利因素，这曾是撤走宽松货币政策的一个障碍。”他补充道。

相比而言，欧洲的经济相对美国仍迟滞。周四欧元区公布的工业生产数据疲弱，凸显欧元区经济面临的挑战，并令欧洲央行仍有可能进一步放宽政策。

纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.15%，报1.3731美元，不过本周，欧元兑美元仍升0.2%，为11月中来最大周度升幅。

美元指数 今日微升，报80.214。

美元兑瑞郎 小涨0.1%，报0.8897瑞郎。美元兑英镑 涨0.3%，报1.6296美元。

不过美元兑日圆 在亚洲交易时段触及五年高位103.92日圆后回吐涨幅，纽约尾盘跌0.20%，报103.15日圆。

本周美元兑日圆小涨0.2%，但仍是11月初来表现最强的一周。

IronFX Global全球汇市策略部门主管Marshall Gittler表示，预计美元/日圆将在明年年底前升至130日圆，因日本经济复苏艰难。他认为美联储将在下周开始缩减购债。

欧元兑日圆 也触及五年高位142.81日圆，但尾盘跌0.35%，报141.64日圆。

今年迄今，美元兑日圆已经大涨19%，欧元兑日圆升24%，因预期日本央行将在明年进一步提供刺激措施。

尽管近期欧元区经济数据疲弱，欧元表现基本还算有韧性，因两年期互换利率升至一个月高位。欧洲央行周五表示，下周欧元区的银行将偿还226.5亿欧元危机贷款，高于分析师预估，令欧元区的流动性趋紧。

花旗策略师Valentin Marinov表示，这会暂时扶助推高欧元，但较长期而言对欧元不利，因收紧流动性拖累放贷和经济成长。

**日圆反弹**

日圆兑瑞郎稍早跌至30年低点，部分投资人将日圆普跌归咎于其利差交易货币角色的恢复，因日本央行继续承诺实施极度宽松的货币政策。

瑞郎得益于瑞士的银行年底前汇回资金。瑞郎兑日圆 在亚洲交易时段升至116.68日圆，为1983年初来最高。纽约尾盘，瑞郎兑日圆回吐涨幅，跌0.25%，报115.91日圆。(完)

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