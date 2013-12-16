《全球汇市》欧元兑美元走强，市场关注本周举行的美联储政策会议

* 欧元区PMI数据以及货币市场流动性吃紧提振欧元

* 市场静观美联储是否会在本周缩减购债

* 美联储会议前日圆反弹

路透纽约12月16日 - 欧元兑美元在连跌两日后周一小涨，受助于欧元区数据显示，制造业活动加速扩张，而有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)经济刺激计划的不确定性使投资者对美元前景保持谨慎。

美联储将在周二和周三举行为期两天的政策会议，市场人士已开始消化联储将选择小规模缩减购债的可能性。

这导致美元上周走强，但法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示，多数美元买盘已经完成。

“在美联储政策会议前没有买入美元的理由，因此，这只是头寸调整，”他说，他还表示，法国巴黎银行预计美联储将在3月开始缩减资产购买计划。

“另外，我们仍然不理解欧元走强的背后原因，我猜测可能是年底因素提振欧元--欧元区流动性收紧，因银行业者向欧洲央行偿还贷款。这已推高短期利率。”

欧元兑美元 攀升至略低于1.38美元的水平，之前公布的数据显示，12月德国制造业指数以及欧元区综合采购经理人指数均强于预期。欧元兑美元最新报1.3766美元，日内上扬0.2%。

欧元稍早跌至约1.3745美元，因另一项数据显示，法国民间部门活动意外放缓。

欧洲央行总裁德拉吉周一在欧洲议会发表讲话时强调欧元区经济的下档风险，确认利率将在较长时间内保持在目前低位或者更低水平。讲话发布后，欧元缩减部分涨幅，最新上扬0.1%，报1.3756美元。

美元指数 回落0.2%，报80.072，与美国公债收益率 回落的趋势一致。

市场人士普遍预计，美联储不会在本周二和周三的会议上大幅度调整政策。但近期公布的美国经济数据大多暗示，美联储将提前而不是推后开始缩减购债。

野村证券的G10外汇策略部主管Jens Nordvig表示，如果美联储在本周决定开始缩减购债，对市场的影响不会像5月和6月投资者开始消化美联储将缩减量化宽松计划时那么大。

“很大程度上取决于美联储是否会在缩减购债的同时发布更明确的前瞻性指引，”Nordvig表示，“底线是，风险资产可能表现良好，尽管联储开始缩减购债，外汇市场上，我们将伺机再度购买美元/日圆，最好是能低吸。”

欧元/美元一个月隐含波动性 攀升至五周最高7.11%，这凸显市场人气紧张不安。

欧元近几周上扬，跟随欧元区货币市场利率升势。因欧元区的银行偿还欧洲央行在危机期间向其提供的低息贷款，欧洲央行的资产负债表规模应该会萎缩，给市场利率施加进一步上行的压力。相比之下，现阶段美联储和日本央行均向市场注入大量流动性，从而打压美元和日圆。

**日圆反弹**

日圆上扬，因中国公布的制造业数据不温不火，引发市场担忧全球第二大经济体中国的经济复苏，促使投资者买入避险的日圆。日本企业信心增强为日圆提供一定的支撑，但多数分析师表示，日圆涨势可能不会持续。

“日本央行正在印钞，且多数分析师甚至预计，央行将在2014年扩大公债购买规模，”德国商业银行的汇市策略师Lutz Karpowitz在一份报告中写道，“日圆具备了进一步承压的所有条件，且日本政府也乐见日圆走软。”

美元兑日圆 跌0.2%，报102.98日圆。

欧元兑日圆 基本持平在141.73日圆，脱离上周触及的五年高位142.82日圆。

美国金融监管机构提供的数据显示，上周投机客的日圆净空头部位接近六年高位。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3760 1.3741 +0.14 +4.29 1.3194

美元/日圆 103.01 103.19 -0.17 +18.76 86.74

欧元/日圆 141.75 141.75 +0.00 +23.85 114.45

美元/瑞郎 0.8873 0.8891 -0.20 -3.08 0.9155

英镑/美元 1.6296 1.6296 +0.00 +0.28 1.6251

美元/加元 1.0594 1.0582 +0.11 +6.78 0.9921

澳元/美元 0.8947 0.8962 -0.17 -13.91 1.0393

欧元/瑞郎 1.2210 1.2220 -0.08 +1.12 1.2075

欧元/英镑 0.8443 0.8432 +0.13 +4.05 0.8114

新西兰元/美元 0.8257 0.8263 -0.07 -0.31 0.8283

美元/挪威克朗 6.1464 6.1764 -0.49 +10.49 5.5630

欧元/挪威克朗 8.4575 8.4910 -0.39 +15.22 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5750 6.5711 +0.06 +1.18 6.4986

欧元/瑞典克朗 9.0518 9.0292 +0.25 +5.53 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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