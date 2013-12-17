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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 08:30 BJT

《全球汇市》欧元占据上风，美元在美联储会议前处于防御态势

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3760 1.3760 +0.00 +4.29 1.3194

美元/日圆 103.05 103.01 +0.04 +18.80 86.74

欧元/日圆 141.77 141.73 +0.03 +23.86 114.46

美元/瑞郎 0.8869 0.8873 -0.05 -3.12 0.9155

英镑/美元 1.6296 1.6296 +0.00 +0.28 1.6251

美元/加元 1.0590 1.0594 -0.04 +6.74 0.9921

澳元/美元 0.8933 0.8947 -0.16 -14.05 1.0393

新西兰元/美元 0.8270 0.8257 +0.16 -0.16 0.8283

澳元/日圆 92.060 92.150 -0.10 +2.14 90.130

新西兰元/日圆 85.210 85.040 +0.20 +18.61 71.840

英镑/日圆 167.91 167.85 +0.04 +19.24 140.82

澳元/新西兰元 1.0796 1.0830 -0.31 -13.91 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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