《全球汇市》欧元占据上风，美元在美联储会议前处于防御态势

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3760 1.3760 +0.00 +4.29 1.3194
美元/日圆 103.05 103.01 +0.04 +18.80 86.74
欧元/日圆 141.77 141.73 +0.03 +23.86 114.46
美元/瑞郎 0.8869 0.8873 -0.05 -3.12 0.9155
英镑/美元 1.6296 1.6296 +0.00 +0.28 1.6251
美元/加元 1.0590 1.0594 -0.04 +6.74 0.9921
澳元/美元 0.8933 0.8947 -0.16 -14.05 1.0393
新西兰元/美元 0.8270 0.8257 +0.16 -0.16 0.8283
澳元/日圆 92.060 92.150 -0.10 +2.14 90.130
新西兰元/日圆 85.210 85.040 +0.20 +18.61 71.840
英镑/日圆 167.91 167.85 +0.04 +19.24 140.82
澳元/新西兰元 1.0796 1.0830 -0.31 -13.91 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 龚芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。