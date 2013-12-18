《全球汇市》美元兑日圆位于逾五年高位，此前美联储宣布缩减购债

英镑兑美元 回落。周三曾大涨0.8%，因之前英国失业率降幅超过预期，提高了英国可能提早升息的预期。
英镑兑美元从周三所及的逾两年高位1.6486回落，跌0.1%至1.6382美元。
BK Asset Management的Lien表示，若0930GMT出炉的英国零售销售数据表现强劲，英镑可能升破两年高位。
“鉴于英国经济普遍好转，零售销售在前月下滑0.7%后可望反弹，”她说。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3675 1.3683 -0.06 +3.65 1.3194
美元/日圆 104.25 104.26 -0.01 +20.19 86.74
欧元/日圆 142.55 142.66 -0.08 +24.54 114.46
美元/瑞郎 0.8944 0.8939 +0.06 -2.30 0.9155
英镑/美元 1.6369 1.6391 -0.13 +0.73 1.6251
美元/加元 1.0718 1.0700 +0.17 +8.03 0.9921
澳元/美元 0.8842 0.8860 -0.20 -14.92 1.0393
新西兰元/美元 0.8206 0.8233 -0.33 -0.93 0.8283
澳元/日圆 92.180 92.370 -0.21 +2.27 90.130
新西兰元/日圆 85.560 85.840 -0.33 +19.10 71.840
英镑/日圆 170.65 170.89 -0.14 +21.18 140.82
澳元/新西兰元 1.0767 1.0749 +0.17 -14.14 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)