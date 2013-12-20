《全球汇市》日圆承压，等待日本央行会议决议

美元兑日圆 上涨0.1%，报104.29日圆，距离美联储发布声明后在EBS平台上触及的五年高点104.37不远。
欧元兑日圆 持平，报142.42，离美联储决议后创下的五年高点142.89日圆不远。
欧元兑美元 下跌约0.1%，报1.3655美元，距离上日所及低点1.3649美元不远，该水平为12月6日以来最低。
澳元也徘徊在美联储缩减刺激政策后所及三年半低点附近，澳元兑美元 最低跌至0.8820美元，为2010年8月以来最低，最新下跌约0.1%，报0.8856。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3634 1.3662 -0.20 +3.33 1.3194
美元/日圆 104.35 104.24 +0.11 +20.30 86.74
欧元/日圆 142.28 142.41 -0.09 +24.31 114.46
美元/瑞郎 0.8988 0.8980 +0.09 -1.82 0.9155
英镑/美元 1.6351 1.6369 -0.11 +0.62 1.6251
美元/加元 1.0672 1.0662 +0.09 +7.57 0.9921
澳元/美元 0.8855 0.8866 -0.12 -14.80 1.0393
新西兰元/美元 0.8185 0.8188 -0.04 -1.18 0.8283
澳元/日圆 92.430 92.420 +0.01 +2.55 90.130
新西兰元/日圆 85.410 85.350 +0.07 +18.89 71.840
英镑/日圆 170.64 170.67 -0.02 +21.18 140.82
澳元/新西兰元 1.0813 1.0821 -0.07 -13.77 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王兴亚/于春红/李春喜 审校 李爽/张荻/郑茵)